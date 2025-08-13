Assine UOL
Giraffas abre 290 vagas de emprego, 133 imediatas; veja como se inscrever

O Giraffas, famosa rede de fast-food, anunciou a abertura de 290 vagas de emprego até o fim de 2025.

O que aconteceu

Das 290 vagas, 133 são para início imediato e 157 para novas lojas que serão inauguradas nos próximos meses. A maioria é para São Paulo: 72 das 290.

Os interessados podem se candidatar através do link de cadastro de currículos. Há vagas para Atendente de Restaurante, Líder de Plantão e Gerente de Restaurante, além de posições para Treinador de Equipe, Coordenador de Equipe e Estagiário.

Onde estão as vagas imediatas:

  • Distrito Federal (DF): 22 vagas
  • Goiás (GO): 2 vagas
  • Mato Grosso (MT): 2 vagas
  • Mato Grosso do Sul (MS): 11 vaga
  • Paraná (PR): 3 vagas
  • Rio Grande do Sul (RS): 10 vagas
  • São Paulo (SP): 72 vagas
  • Tocantins (TO): 10 vagas
  • Paraíba (PB): 1 vaga

Além das vagas imediatas, a rede prevê 157 novas oportunidades com a abertura de nove novas unidades em estados como São Paulo, Curitiba, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Sergipe e Goiás. Serão 130 vagas para Atendente de Restaurante, 18 para Líder de Plantão e 9 para Gerente de Restaurante. As inaugurações estão previstas para locais como a Rodoviária de Salvador (BA), Campo Verde (MT), Shopping Curitiba (PR), Shopping Jardins (SE), Monte Carmelo (MG), entre outros.

Requisitos para cada cargo

  • Atendente de Restaurante: Ensino Fundamental completo; características como trabalho em equipe, empatia, disciplina, cortesia e capacidade de atuar sob pressão.
  • Líder de Plantão: Ensino Médio completo; habilidades de liderança, proatividade, boa comunicação, foco no cliente e organização.
  • Gerente de Restaurante: Ensino Médio completo (desejável Ensino Superior); perfil de liderança, visão sistêmica, automotivação, foco em resultados, planejamento e negociação.

A rede também promove a contratação de estagiários e jovens aprendizes, que recebem acompanhamento especializado e participam de atividades alinhadas à Lei do Estágio.

Benefícios

Os benefícios podem variar de acordo com a região e com cada franqueado. Entre os benefícios estão: alimentação no restaurante, vale-transporte, plano de carreira, acesso à Universidade Corporativa EAD Giraffas, parcerias educacionais com instituições como Senac, Anhanguera, Católica de Brasília e Open English, além de convênio com farmácias e parceria com o SESC.

Para cargos de liderança, a rede ainda oferece bônus por metas e remuneração variável.

