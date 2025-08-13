Giraffas abre 290 vagas de emprego, 133 imediatas; veja como se inscrever

O Giraffas, famosa rede de fast-food, anunciou a abertura de 290 vagas de emprego até o fim de 2025.

O que aconteceu

Das 290 vagas, 133 são para início imediato e 157 para novas lojas que serão inauguradas nos próximos meses. A maioria é para São Paulo: 72 das 290.

Os interessados podem se candidatar através do link de cadastro de currículos. Há vagas para Atendente de Restaurante, Líder de Plantão e Gerente de Restaurante, além de posições para Treinador de Equipe, Coordenador de Equipe e Estagiário.