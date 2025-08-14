iFood abre inscrições para programa de estágio com bolsas de até R$ 2,5 mil
O iFood está com inscrições abertas para o iFuture, seu programa de estágio para 2026.
O que aconteceu
As bolsas variam entre R$ 2.200 e R$ 2.500. Os contratados ainda receberão os seguintes benefícios:
- Vale-alimentação
- Seguro de vida
- Plano de saúde e odontológico
- Auxílio academia
- Auxílio home office
- Ajuda de custo para curso de idiomas
- Benefício flexível (para cultura, mobilidade, farmácia e outros)
- Clube de descontos
As vagas são para as áreas corporativa e de tecnologia. O modelo é híbrido ou remoto, dependendo da área, e o estágio é de 30 horas semanais, sendo 6h por dia, de segunda a sexta.
Área corporativa
- Comercial
- Marketing
- Finanças
- People (RH)
- Jurídico
- Operações e Logística
- Análise de Dados
Área de tecnologia
- Engenharia de Software
- Análise e Ciência de Dados
- Produto e Design
As inscrições vão até o dia 15 de setembro. Para se candidatar, é preciso ter matrícula ativa em curso superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) em universidade brasileira, com previsão de formação entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2028. São aceitos cursos de todas as áreas, exceto da saúde.
O processo seletivo tem duração de quatro meses, considerando desde o período de inscrição até o resultado das pessoas aprovadas. Todas as etapas de seleção serão online e a previsão de início do programa de estágio é em fevereiro de 2026.
Como participar. Acesse a plataforma do iFood, faça login e, em Vagas, escolha a que você tem interesse. Clique em "Realizar inscrição" e preencha as informações solicitadas. Se, na vaga selecionada, aparecer a informação "Não dá match", clique em "Checar requisitos". Caso atenda a todos, é só clicar em "Atualizar perfil e se inscrever", preencher os dados e seguir com a inscrição.
