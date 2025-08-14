iFood abre inscrições para programa de estágio com bolsas de até R$ 2,5 mil

As vagas são para as áreas corporativa e de tecnologia. O modelo é híbrido ou remoto, dependendo da área, e o estágio é de 30 horas semanais, sendo 6h por dia, de segunda a sexta.

Área corporativa

Comercial

Marketing

Finanças

People (RH)

Jurídico

Operações e Logística

Análise de Dados

Área de tecnologia

Engenharia de Software

Análise e Ciência de Dados

Produto e Design

As inscrições vão até o dia 15 de setembro. Para se candidatar, é preciso ter matrícula ativa em curso superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) em universidade brasileira, com previsão de formação entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2028. São aceitos cursos de todas as áreas, exceto da saúde.