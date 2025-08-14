Assine UOL
EconomiaEmpregos e carreiras

iFood abre inscrições para programa de estágio com bolsas de até R$ 2,5 mil

Colaboração para o UOL
Imagem
Imagem: Reprodução/ifuture.com.br

O iFood está com inscrições abertas para o iFuture, seu programa de estágio para 2026.

O que aconteceu

As bolsas variam entre R$ 2.200 e R$ 2.500. Os contratados ainda receberão os seguintes benefícios:

  • Vale-alimentação
  • Seguro de vida
  • Plano de saúde e odontológico
  • Auxílio academia
  • Auxílio home office
  • Ajuda de custo para curso de idiomas
  • Benefício flexível (para cultura, mobilidade, farmácia e outros)
  • Clube de descontos

As vagas são para as áreas corporativa e de tecnologia. O modelo é híbrido ou remoto, dependendo da área, e o estágio é de 30 horas semanais, sendo 6h por dia, de segunda a sexta.

Área corporativa

  • Comercial
  • Marketing
  • Finanças
  • People (RH)
  • Jurídico
  • Operações e Logística
  • Análise de Dados

Área de tecnologia

  • Engenharia de Software
  • Análise e Ciência de Dados
  • Produto e Design

As inscrições vão até o dia 15 de setembro. Para se candidatar, é preciso ter matrícula ativa em curso superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) em universidade brasileira, com previsão de formação entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2028. São aceitos cursos de todas as áreas, exceto da saúde.

Continua após a publicidade

O processo seletivo tem duração de quatro meses, considerando desde o período de inscrição até o resultado das pessoas aprovadas. Todas as etapas de seleção serão online e a previsão de início do programa de estágio é em fevereiro de 2026.

Como participar. Acesse a plataforma do iFood, faça login e, em Vagas, escolha a que você tem interesse. Clique em "Realizar inscrição" e preencha as informações solicitadas. Se, na vaga selecionada, aparecer a informação "Não dá match", clique em "Checar requisitos". Caso atenda a todos, é só clicar em "Atualizar perfil e se inscrever", preencher os dados e seguir com a inscrição.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.