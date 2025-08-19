Defensoria de SC abre concurso com salários de até R$ 9,3 mil

Salário: R$ 9.355,73

Carga horária: 35 horas semanais

Vagas: 7 + CR (Cadastro Reserva)

Escolaridade exigida: Ensino Superior completo em Direito

Técnico Administrativo

Salário: R$ 5.423,72

Carga horária: 35 horas semanais

Vagas: 7 + CR (Cadastro Reserva)

Escolaridade exigida: Ensino Superior completo em Direito

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 15 de setembro, às 17h (de Brasília). Elas são feitas através do site da Fundatec, responsável pelo concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 170 para o cargo de nível superior e de R$ 100 para o de nível médio. Há possibilidade de solicitar isenção até o dia 22 de agosto.

Das vagas disponíveis, 20% são destinadas a candidatos negros, pardos e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência.