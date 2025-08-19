Defensoria de SC abre concurso com salários de até R$ 9,3 mil

A Defensoria Pública Estadual de Santa Catarina (DPE-SC) abriu um novo concurso público para 14 vagas imediatas com salários que chegam a R$ 9,3 mil.
O que aconteceu
O concurso é para os cargos de analista jurídico e técnico administrativo, sendo sete vagas para cada função. Os demais aprovados formarão um cadastro reserva cuja nomeação estará condicionada à liberação e/ou à criação futura de vagas no prazo de validade do concurso público, que é de dois anos.
Analista Jurídico
- Salário: R$ 9.355,73
- Carga horária: 35 horas semanais
- Vagas: 7 + CR (Cadastro Reserva)
- Escolaridade exigida: Ensino Superior completo em Direito
Técnico Administrativo
- Salário: R$ 5.423,72
- Carga horária: 35 horas semanais
- Vagas: 7 + CR (Cadastro Reserva)
- Escolaridade exigida: Ensino Superior completo em Direito
As inscrições já estão abertas e vão até o dia 15 de setembro, às 17h (de Brasília). Elas são feitas através do site da Fundatec, responsável pelo concurso.
A taxa de inscrição é de R$ 170 para o cargo de nível superior e de R$ 100 para o de nível médio. Há possibilidade de solicitar isenção até o dia 22 de agosto.
Das vagas disponíveis, 20% são destinadas a candidatos negros, pardos e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência.
As provas serão realizadas em Florianópolis (SC), a princípio nos dias 18 e 19 de outubro. Segundo o edital, a divulgação de dia, horários e locais específicos de aplicação das provas será realizada com, no mínimo, oito dias de antecedência à data provável de realização.
As provas terão quatro etapas:
- Prova Teórico-Objetiva de caráter eliminatória e classificatória, para todos os cargos
- Prova de Redação, ara os candidatos classificados na Prova Teórico-Objetiva no cargo de Técnico Administrativo, de caráter eliminatório e classificatório
- Prova discursiva, para os candidatos classificados na Prova Teórico-Objetiva no cargo de Analista Jurídico, de caráter eliminatório e classificatório
- Prova de Títulos, para os candidatos aprovados na Prova Teórico-Objetiva, Redação ou Discursiva, de caráter classificatório;
Como participar
- Inscrições: até 15 de setembro, às 17h, exclusivamente pelo site da Fundatec, organizadora do concurso;
- Taxa de inscrição: R$ 170 (nível superior) e R$ 100 (nível médio), com possibilidade de solicitar isenção;
- Etapas: prova objetiva para todos os cargos, prova discursiva (analista jurídico), prova de redação (técnico administrativo) e prova de títulos;
- Datas das provas: 18 de outubro (analista jurídico) e 19 de outubro (técnico administrativo), em Florianópolis;
- Validade: dois anos.
