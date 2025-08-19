Assine UOL
Defensoria de SC abre concurso com salários de até R$ 9,3 mil

Colaboração para o UOL
Defensoria Pública de Santa Catarina
Defensoria Pública de Santa Catarina Imagem: Divulgação/Defensoria Pública de Santa Catarina

A Defensoria Pública Estadual de Santa Catarina (DPE-SC) abriu um novo concurso público para 14 vagas imediatas com salários que chegam a R$ 9,3 mil.

O que aconteceu

O concurso é para os cargos de analista jurídico e técnico administrativo, sendo sete vagas para cada função. Os demais aprovados formarão um cadastro reserva cuja nomeação estará condicionada à liberação e/ou à criação futura de vagas no prazo de validade do concurso público, que é de dois anos.

Analista Jurídico

  • Salário: R$ 9.355,73
  • Carga horária: 35 horas semanais
  • Vagas: 7 + CR (Cadastro Reserva)
  • Escolaridade exigida: Ensino Superior completo em Direito

Técnico Administrativo

  • Salário: R$ 5.423,72
  • Carga horária: 35 horas semanais
  • Vagas: 7 + CR (Cadastro Reserva)
  • Escolaridade exigida: Ensino Superior completo em Direito

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 15 de setembro, às 17h (de Brasília). Elas são feitas através do site da Fundatec, responsável pelo concurso.

A taxa de inscrição é de R$ 170 para o cargo de nível superior e de R$ 100 para o de nível médio. Há possibilidade de solicitar isenção até o dia 22 de agosto.

Das vagas disponíveis, 20% são destinadas a candidatos negros, pardos e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência.

As provas serão realizadas em Florianópolis (SC), a princípio nos dias 18 e 19 de outubro. Segundo o edital, a divulgação de dia, horários e locais específicos de aplicação das provas será realizada com, no mínimo, oito dias de antecedência à data provável de realização.

As provas terão quatro etapas:

  • Prova Teórico-Objetiva de caráter eliminatória e classificatória, para todos os cargos
  • Prova de Redação, ara os candidatos classificados na Prova Teórico-Objetiva no cargo de Técnico Administrativo, de caráter eliminatório e classificatório
  • Prova discursiva, para os candidatos classificados na Prova Teórico-Objetiva no cargo de Analista Jurídico, de caráter eliminatório e classificatório
  • Prova de Títulos, para os candidatos aprovados na Prova Teórico-Objetiva, Redação ou Discursiva, de caráter classificatório;

Como participar

  • Inscrições: até 15 de setembro, às 17h, exclusivamente pelo site da Fundatec, organizadora do concurso;
  • Taxa de inscrição: R$ 170 (nível superior) e R$ 100 (nível médio), com possibilidade de solicitar isenção;
  • Etapas: prova objetiva para todos os cargos, prova discursiva (analista jurídico), prova de redação (técnico administrativo) e prova de títulos;
  • Datas das provas: 18 de outubro (analista jurídico) e 19 de outubro (técnico administrativo), em Florianópolis;
  • Validade: dois anos.

