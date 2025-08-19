Assine UOL
Empregos e carreiras

Os 10 cursos que oferecem estágios com maiores remunerações no Brasil

Colaboração para o UOL
O valor médio pago a um estagiário no Brasil em 2024 foi de R$ 1.257,96
O valor médio pago a um estagiário no Brasil em 2024 foi de R$ 1.257,96 Imagem: iStock

Um estudo divulgado ontem pela 'Nube - Estagiários e Aprendizes' mostra quais são os cursos que oferecem estágios com remunerações mais altas no Brasil. O levantamento foi feito com base em mais de 130 mil contratos, de janeiro a dezembro de 2024, em todas as regiões do Brasil.

Valor pago a estagiários no Brasil em 2024

O valor médio pago a um estagiário no Brasil em 2024 foi de R$ 1.257,96. O resultado representa um crescimento de 3,91% em relação a 2023 (R$ 1.210,66).

  1. Ensino Médio: R$ 907,18
  2. Ensino Médio Técnico: R$ 1.052,49
  3. Superior Tecnólogo: R$ 1.377,24
  4. Superior: R$ 1.431,22
  5. Pós-Graduação (MBA, Mestrado, Doutorado): R$ 2.326,95

Cursos mais bem pagos (Ensino Superior)

  1. Ciências Atuariais - R$ 2.027,97
  2. Estatística - R$ 1.957,96
  3. Ciência e Tecnologia - R$ 1.885,04
  4. Economia - R$ 1.884,54
  5. Ciências e Humanidades - R$ 1.870,03
  6. Engenharia (todas) - R$ 1.686,95
  7. Sistemas de Informação - R$ 1.627,65
  8. Ciência da Computação - R$ 1.618,55
  9. Tecnologia da Informação - R$ 1.602,41
  10. Marketing - R$ 1.580,51

Saíram do Top 10: Agronomia e Relações Internacionais.
Entraram no Top 10: Marketing e Tecnologia da Informação

Cursos mais bem pagos (Médio Técnico)

  1. Mecânica - R$ 1.453,08
  2. Eletrônica - R$ 1.360,50
  3. Eletrotécnica - R$ 1.326,73
  4. Segurança do Trabalho - R$ 1.223,16
  5. Informática - R$ 1.192,44
  6. Edificações - R$ 1.157,91
  7. Administração - R$ 1.127,82
  8. Contabilidade - R$ 1.077,44
  9. Logística - R$ 1.012,38
  10. Marketing - R$ 987,20

Saíram do Top 10: Design, Mecatrônica, Química, Serviços Jurídicos.
Entraram no Top 10: Mecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Administração, Marketing.

Cursos mais bem pagos (Superior Tecnólogo)

  1. Análise e Desenvolvimento de Sistemas - R$ 1.618,20
  2. Banco de Dados - R$ 1.592,37
  3. Redes de Computadores - R$ 1.574,80
  4. Gestão da Tecnologia da Informação - R$ 1.505,26
  5. Gestão Financeira - R$ 1.482,02
  6. Gestão da Qualidade - R$ 1.451,66
  7. Gestão Comercial - R$ 1.427,44
  8. Marketing - R$ 1.419,38
  9. Gestão de Recursos Humanos - R$ 1.382,95
  10. Logística - R$ 1.356,74

Saíram do Top 10: Automação Industrial, Construção Civil, Gestão de Negócios, Comércio Exterior.
Entraram no Top 10: Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira.

As regiões mais bem pagas

  • Sul: R$ 1.348,93
  • Sudeste: R$ 1.299,81
  • Centro-Oeste: R$ 1.218,91
  • Norte: R$ 1.201,96
  • Nordeste: R$ 1.177,74

Bolsa-auxílio por gênero

  • Masculino: R$ 1.323,95
  • Feminino: R$ 1.243,57
  • Não binário: R$ 1.166,04
  • Mulher trans: R$ 1.131,93
  • Homem trans: R$ 1.122,33
  • Não informado: R$ 1.352,06
Gênero feminino: a bolsa-auxílio média cresceu 6,34%, passando de R$ 1.169,45 em 2023 para R$ 1.243,57 em 2024.
Gênero masculino: o valor médio teve um aumento de 3,53%, subindo de R$ 1.278,84 em 2023 para R$ 1.323,95 em 2024.
Prefiro não informar: esta categoria teve uma valorização de 1,51%, indo de R$ 1.331,96 em 2023 para R$ 1.352,06 em 2024.

A pesquisa de 2024 foi expandida a outras identidades de gênero. Comparando com a categoria "Outros" de 2023 (R$ 1.140,16), os seguintes valores avaliados em 2024 foram:

  1. Não binário: R$ 1.166,04
  2. Mulher trans: R$ 1.131,93
  3. Homem trans: R$ 1.122,33

Bolsa-auxílio por faixa etária

  1. Até 17 anos: R$ 917,97
  2. 18 a 24 anos: R$ 1.281,86
  3. 25 a 29 anos: R$ 1.449,17
  4. 30 a 40 anos: R$ 1.303,35
  5. 41 a 50 anos: R$ 1.182,19
  6. 51 anos ou mais: R$ 1.180,07

