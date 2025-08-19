Os 10 cursos que oferecem estágios com maiores remunerações no Brasil

Um estudo divulgado ontem pela 'Nube - Estagiários e Aprendizes' mostra quais são os cursos que oferecem estágios com remunerações mais altas no Brasil. O levantamento foi feito com base em mais de 130 mil contratos, de janeiro a dezembro de 2024, em todas as regiões do Brasil.

Valor pago a estagiários no Brasil em 2024

O valor médio pago a um estagiário no Brasil em 2024 foi de R$ 1.257,96. O resultado representa um crescimento de 3,91% em relação a 2023 (R$ 1.210,66).