Os 10 cursos que oferecem estágios com maiores remunerações no Brasil

Um estudo divulgado ontem pela 'Nube - Estagiários e Aprendizes' mostra quais são os cursos que oferecem estágios com remunerações mais altas no Brasil. O levantamento foi feito com base em mais de 130 mil contratos, de janeiro a dezembro de 2024, em todas as regiões do Brasil.
Valor pago a estagiários no Brasil em 2024
O valor médio pago a um estagiário no Brasil em 2024 foi de R$ 1.257,96. O resultado representa um crescimento de 3,91% em relação a 2023 (R$ 1.210,66).
- Ensino Médio: R$ 907,18
- Ensino Médio Técnico: R$ 1.052,49
- Superior Tecnólogo: R$ 1.377,24
- Superior: R$ 1.431,22
- Pós-Graduação (MBA, Mestrado, Doutorado): R$ 2.326,95
Cursos mais bem pagos (Ensino Superior)
- Ciências Atuariais - R$ 2.027,97
- Estatística - R$ 1.957,96
- Ciência e Tecnologia - R$ 1.885,04
- Economia - R$ 1.884,54
- Ciências e Humanidades - R$ 1.870,03
- Engenharia (todas) - R$ 1.686,95
- Sistemas de Informação - R$ 1.627,65
- Ciência da Computação - R$ 1.618,55
- Tecnologia da Informação - R$ 1.602,41
- Marketing - R$ 1.580,51
Saíram do Top 10: Agronomia e Relações Internacionais.
Entraram no Top 10: Marketing e Tecnologia da Informação
Cursos mais bem pagos (Médio Técnico)
- Mecânica - R$ 1.453,08
- Eletrônica - R$ 1.360,50
- Eletrotécnica - R$ 1.326,73
- Segurança do Trabalho - R$ 1.223,16
- Informática - R$ 1.192,44
- Edificações - R$ 1.157,91
- Administração - R$ 1.127,82
- Contabilidade - R$ 1.077,44
- Logística - R$ 1.012,38
- Marketing - R$ 987,20
Saíram do Top 10: Design, Mecatrônica, Química, Serviços Jurídicos.
Entraram no Top 10: Mecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Administração, Marketing.
Cursos mais bem pagos (Superior Tecnólogo)
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas - R$ 1.618,20
- Banco de Dados - R$ 1.592,37
- Redes de Computadores - R$ 1.574,80
- Gestão da Tecnologia da Informação - R$ 1.505,26
- Gestão Financeira - R$ 1.482,02
- Gestão da Qualidade - R$ 1.451,66
- Gestão Comercial - R$ 1.427,44
- Marketing - R$ 1.419,38
- Gestão de Recursos Humanos - R$ 1.382,95
- Logística - R$ 1.356,74
Saíram do Top 10: Automação Industrial, Construção Civil, Gestão de Negócios, Comércio Exterior.
Entraram no Top 10: Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira.
As regiões mais bem pagas
- Sul: R$ 1.348,93
- Sudeste: R$ 1.299,81
- Centro-Oeste: R$ 1.218,91
- Norte: R$ 1.201,96
- Nordeste: R$ 1.177,74
Bolsa-auxílio por gênero
- Masculino: R$ 1.323,95
- Feminino: R$ 1.243,57
- Não binário: R$ 1.166,04
- Mulher trans: R$ 1.131,93
- Homem trans: R$ 1.122,33
- Não informado: R$ 1.352,06
Gênero feminino: a bolsa-auxílio média cresceu 6,34%, passando de R$ 1.169,45 em 2023 para R$ 1.243,57 em 2024.
Gênero masculino: o valor médio teve um aumento de 3,53%, subindo de R$ 1.278,84 em 2023 para R$ 1.323,95 em 2024.
Prefiro não informar: esta categoria teve uma valorização de 1,51%, indo de R$ 1.331,96 em 2023 para R$ 1.352,06 em 2024.
A pesquisa de 2024 foi expandida a outras identidades de gênero. Comparando com a categoria "Outros" de 2023 (R$ 1.140,16), os seguintes valores avaliados em 2024 foram:
- Não binário: R$ 1.166,04
- Mulher trans: R$ 1.131,93
- Homem trans: R$ 1.122,33
Bolsa-auxílio por faixa etária
- Até 17 anos: R$ 917,97
- 18 a 24 anos: R$ 1.281,86
- 25 a 29 anos: R$ 1.449,17
- 30 a 40 anos: R$ 1.303,35
- 41 a 50 anos: R$ 1.182,19
- 51 anos ou mais: R$ 1.180,07
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.