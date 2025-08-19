Prefeitura do Rio divulga mais de 1.000 vagas de emprego; veja cargos

A cidade do Rio de Janeiro está com 1.176 vagas de emprego abertas.
O que aconteceu
A Prefeitura do RJ divulgou nesta segunda-feira uma lista de vagas para diferentes níveis de escolaridade, em vários bairros da cidade. A função com mais oportunidades é a de operador de telemarketing, com 249.
- Operador de telemarketing: 249 vagas
- Operador de loja: 142 vagas
- Doméstica: 50 vagas
- Mecânico de frota pesada: 25 vagas
- Babá: 23 vagas
- Técnico em instrumentação industrial: 10 vagas
- Atendente de bar: 2 vagas
Para pessoas com deficiência, são 142 vagas de emprego abertas. Entre elas, 33 para atendente de loja; 30 para operador de supermercado; 25 para cozinheiro e ajudante; 10 para auxiliar administrativo; 1 para marceneiro.
Há também oportunidades de estágio. As vagas são para quem está cursando Administração (8); Pedagogia (4); Engenharia (4); Ciências Contábeis (2); Marketing (2); Ciência da Computação (2); Gestão de RH (2); Arquitetura (1); Turismo (1); Comunicação (1); Publicidade (1); Direito (1); Nutrição (1); Técnico em Eletrônica (1); Tecnologia da Informação (1); e Técnico em Química (1).
Como funciona. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda recebe a lista de vagas das empresas, que definem os requisitos necessários para a contratação. De acordo com o perfil da vaga, a SMTE aplica os filtros necessários para selecionar as pessoas que atendam a todos os critérios e as encaminha para as empresas.
Como e onde se candidatar
O cadastro de currículos acontece tanto pela internet como fisicamente. Os trabalhadores que quiserem cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem acessar o link https://bit.ly/Cadastro_Emprego_SMTE.
Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços:
- Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD);
- Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº)
- Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931)
- Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080)
- Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 247 e 248)
- Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58)
- Tijuca (Rua Camaragibe, 25)
Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.
O que é preciso para se inscrever
Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD), referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município, no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997).
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.