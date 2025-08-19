Prefeitura do Rio divulga mais de 1.000 vagas de emprego; veja cargos

Para pessoas com deficiência, são 142 vagas de emprego abertas. Entre elas, 33 para atendente de loja; 30 para operador de supermercado; 25 para cozinheiro e ajudante; 10 para auxiliar administrativo; 1 para marceneiro.

Há também oportunidades de estágio. As vagas são para quem está cursando Administração (8); Pedagogia (4); Engenharia (4); Ciências Contábeis (2); Marketing (2); Ciência da Computação (2); Gestão de RH (2); Arquitetura (1); Turismo (1); Comunicação (1); Publicidade (1); Direito (1); Nutrição (1); Técnico em Eletrônica (1); Tecnologia da Informação (1); e Técnico em Química (1).

Como funciona. A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda recebe a lista de vagas das empresas, que definem os requisitos necessários para a contratação. De acordo com o perfil da vaga, a SMTE aplica os filtros necessários para selecionar as pessoas que atendam a todos os critérios e as encaminha para as empresas.

Como e onde se candidatar

O cadastro de currículos acontece tanto pela internet como fisicamente. Os trabalhadores que quiserem cadastrar o currículo no banco de oportunidades da SMTE podem acessar o link https://bit.ly/Cadastro_Emprego_SMTE.

Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços: