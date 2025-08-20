Assine UOL
EconomiaEmpregos e carreiras

Ambev abre 200 vagas de estágio e trainee com salários de até R$ 9.000

Colaboração para o UOL
Imagem
Imagem: Divulgação/Ambev

A Ambev abriu na segunda-feira inscrições para o programa de trainee e estágio de 2026.

O que aconteceu

São mais 200 de vagas disponíveis. Elas estão distribuídas em 51 cidades do país que possuem unidades da Ambev (veja lista mais abaixo).

As inscrições vão até o dia 8 de setembro e são feitas através do site da Ambev. Todas as vagas são para o modelo presencial.

Há benefícios como vale-refeição ou refeitório no local, vale-transporte ou fretado, participação nos lucros e resultados, planos médico e odontológico e cesta de Natal.

Estágio

Os estagiários selecionados terão a oportunidade de desenvolver um projeto para o negócio e apresentá-lo para as lideranças da companhia. O programa oferece duas trilhas de aprendizado: Business, ideal para perfis interessados no mundo comercial; e Supply, para quem se vê trabalhando em cervejarias, refrigeranteiras, maltarias ou fábricas verticalizadas.

Os candidatos devem ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027 e disponibilidade para trabalho presencial. Os salários não foram informados.

Trainee

Tem duração de dez meses e salário de R$ 9.000. O programa prepara talentos para atuar em qualquer área da companhia, por meio de um treinamento 360º, vivências práticas em diferentes unidades de todo o Brasil e uma experiência internacional junto a trainees de todo o mundo.

A seleção é aberta a pessoas de todos os cursos, graduadas entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, com no máximo dois anos de experiência em tempo integral após conclusão da primeira graduação. Candidatos devem ter disponibilidade para mobilidade entre estados e é necessário ter proficiência para realizar conversas e trabalhar em inglês.

Etapas do processo seletivo

  • Inscrições: 18/08 a 08/09
  • Testes online: 18/08 a 10/09
  • Etapa de vídeo: 18/08 a 15/09
  • Entrevista online: Setembro e Outubro
  • Business game: Novembro
  • Painel final: Novembro
  • Admissão: Janeiro/2026

Para onde são as vagas:

São Paulo (SP)

  • Jaguariúna
  • Campinas
  • Jacareí
  • São Paulo
  • Ribeirão Preto
  • São José dos Campos
  • Agudos
  • Cubatão
  • Guarulhos
  • Barueri
  • Osasco
  • Jundiaí
Rio de Janeiro (RJ)

  • Rio de Janeiro
  • Niterói
  • Petrópolis
  • Volta Redonda
  • Nova Iguaçu
  • Piraí

Minas Gerais (MG)

  • Belo Horizonte
  • Varginha
  • Pouso Alegre
  • Uberlândia
  • Sete Lagoas
  • Juatuba

Espírito Santo (ES)

  • Vitória
Bahia (BA)

  • Salvador
  • Feira de Santana

Pernambuco (PE)

  • Caruaru
  • Olinda
  • Itapissuma

Ceará (CE)

  • Fortaleza
  • Aquiraz
Maranhão (MA)

  • São Luís

Pará (PA)

  • Belém

Rio Grande do Norte (RN)

  • Natal
Sergipe (SE)

  • Aracaju

Amazonas (AM)

  • Manaus

Distrito Federal (DF)

  • Brasília
Paraná (PR)

  • Curitiba
  • Cascavel
  • Londrina
  • Ponta Grossa

Santa Catarina (SC)

  • Palhoça
  • Lages

Rio Grande do Sul (RS)

  • Porto Alegre
  • Passo Fundo
  • Viamão
  • Sapucaia do Sul
Piauí (PI)

  • Teresina

Goiás (GO)

  • Anápolis

Mato Grosso (MT)

  • Cuiabá

