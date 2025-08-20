Ambev abre 200 vagas de estágio e trainee com salários de até R$ 9.000

Há benefícios como vale-refeição ou refeitório no local, vale-transporte ou fretado, participação nos lucros e resultados, planos médico e odontológico e cesta de Natal.

Estágio

Os estagiários selecionados terão a oportunidade de desenvolver um projeto para o negócio e apresentá-lo para as lideranças da companhia. O programa oferece duas trilhas de aprendizado: Business, ideal para perfis interessados no mundo comercial; e Supply, para quem se vê trabalhando em cervejarias, refrigeranteiras, maltarias ou fábricas verticalizadas.

Os candidatos devem ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027 e disponibilidade para trabalho presencial. Os salários não foram informados.

Trainee

Tem duração de dez meses e salário de R$ 9.000. O programa prepara talentos para atuar em qualquer área da companhia, por meio de um treinamento 360º, vivências práticas em diferentes unidades de todo o Brasil e uma experiência internacional junto a trainees de todo o mundo.