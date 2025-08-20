Ambev abre 200 vagas de estágio e trainee com salários de até R$ 9.000

A Ambev abriu na segunda-feira inscrições para o programa de trainee e estágio de 2026.
O que aconteceu
São mais 200 de vagas disponíveis. Elas estão distribuídas em 51 cidades do país que possuem unidades da Ambev (veja lista mais abaixo).
As inscrições vão até o dia 8 de setembro e são feitas através do site da Ambev. Todas as vagas são para o modelo presencial.
Há benefícios como vale-refeição ou refeitório no local, vale-transporte ou fretado, participação nos lucros e resultados, planos médico e odontológico e cesta de Natal.
Estágio
Os estagiários selecionados terão a oportunidade de desenvolver um projeto para o negócio e apresentá-lo para as lideranças da companhia. O programa oferece duas trilhas de aprendizado: Business, ideal para perfis interessados no mundo comercial; e Supply, para quem se vê trabalhando em cervejarias, refrigeranteiras, maltarias ou fábricas verticalizadas.
Os candidatos devem ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027 e disponibilidade para trabalho presencial. Os salários não foram informados.
Trainee
Tem duração de dez meses e salário de R$ 9.000. O programa prepara talentos para atuar em qualquer área da companhia, por meio de um treinamento 360º, vivências práticas em diferentes unidades de todo o Brasil e uma experiência internacional junto a trainees de todo o mundo.
A seleção é aberta a pessoas de todos os cursos, graduadas entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025, com no máximo dois anos de experiência em tempo integral após conclusão da primeira graduação. Candidatos devem ter disponibilidade para mobilidade entre estados e é necessário ter proficiência para realizar conversas e trabalhar em inglês.
Etapas do processo seletivo
- Inscrições: 18/08 a 08/09
- Testes online: 18/08 a 10/09
- Etapa de vídeo: 18/08 a 15/09
- Entrevista online: Setembro e Outubro
- Business game: Novembro
- Painel final: Novembro
- Admissão: Janeiro/2026
Para onde são as vagas:
São Paulo (SP)
- Jaguariúna
- Campinas
- Jacareí
- São Paulo
- Ribeirão Preto
- São José dos Campos
- Agudos
- Cubatão
- Guarulhos
- Barueri
- Osasco
- Jundiaí
Rio de Janeiro (RJ)
- Rio de Janeiro
- Niterói
- Petrópolis
- Volta Redonda
- Nova Iguaçu
- Piraí
Minas Gerais (MG)
- Belo Horizonte
- Varginha
- Pouso Alegre
- Uberlândia
- Sete Lagoas
- Juatuba
Espírito Santo (ES)
- Vitória
Bahia (BA)
- Salvador
- Feira de Santana
Pernambuco (PE)
- Caruaru
- Olinda
- Itapissuma
Ceará (CE)
- Fortaleza
- Aquiraz
Maranhão (MA)
- São Luís
Pará (PA)
- Belém
Rio Grande do Norte (RN)
- Natal
Sergipe (SE)
- Aracaju
Amazonas (AM)
- Manaus
Distrito Federal (DF)
- Brasília
Paraná (PR)
- Curitiba
- Cascavel
- Londrina
- Ponta Grossa
Santa Catarina (SC)
- Palhoça
- Lages
Rio Grande do Sul (RS)
- Porto Alegre
- Passo Fundo
- Viamão
- Sapucaia do Sul
Piauí (PI)
- Teresina
Goiás (GO)
- Anápolis
Mato Grosso (MT)
- Cuiabá
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.