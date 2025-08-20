Polícia Federal divulga resultado de concurso público; veja como acessar

A Polícia Federal publicou hoje o resultado final da prova objetiva e o resultado preliminar da prova discursiva do concurso público que oferece mil vagas para delegado, perito, escrivão, agente e papiloscopista. As provas aconteceram no dia 27 de julho.

O que aconteceu

Como acessar. O candidato consegue ver o resultado através do site do Cebraspe, banca responsável pelo processo de seleção.

O inscrito ainda pode apresentar recurso na "área do candidato" caso não concorde com o resultado provisório da prova discursiva. O período para contestação é entre 10h (de Brasília) de quinta-feira, dia 21, até as 18h de sexta-feira, dia 22.