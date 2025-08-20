Polícia Federal divulga resultado de concurso público; veja como acessar
A Polícia Federal publicou hoje o resultado final da prova objetiva e o resultado preliminar da prova discursiva do concurso público que oferece mil vagas para delegado, perito, escrivão, agente e papiloscopista. As provas aconteceram no dia 27 de julho.
O que aconteceu
Como acessar. O candidato consegue ver o resultado através do site do Cebraspe, banca responsável pelo processo de seleção.
O inscrito ainda pode apresentar recurso na "área do candidato" caso não concorde com o resultado provisório da prova discursiva. O período para contestação é entre 10h (de Brasília) de quinta-feira, dia 21, até as 18h de sexta-feira, dia 22.
O Cebraspe deve disponibilizar as justificativas de alteração ou anulação de gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas no dia 27 de agosto. Já o edital de resultado final da discursiva está programado para ser publicado em 5 de setembro.
Para ser aprovado na prova discursiva, o candidato precisa atingir uma pontuação mínima, que varia de acordo com o cargo:
- Delegado: mínimo de 12 ou mais pontos
- Perito Criminal, Escrivão, Agente e Papiloscopista: mínimo de 10 ou mais pontos
Salários de até R$ 26,8 mil
Os salários do concurso da PF variam de R$ 14.164,81 a R$ 26.800. Ainda há benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-saúde, adicional de fronteira e assistência pré-escolar.
Cargos e salários
- Delegado de Polícia Federal: R$ 26.800,00
- Perito Criminal Federal - Área 1: Contábil-Financeira: R$ 26.800,00
- Perito Criminal Federal - Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: R$ 26.800,00
- Perito Criminal Federal - Área 3: Informática Forense: R$ 26.800,00
- Perito Criminal Federal - Área 5: Geologia Forense: R$ 26.800,00
- Perito Criminal Federal - Área 7: Engenharia Civil: R$ 26.800,00
- Perito Criminal Federal - Área 11: Engenharia Cartográfica: R$ 26.800,00
- Perito Criminal Federal - Área 12: Medicina Legal: R$ 26.800,00
- Perito Criminal Federal - Área 16: Física Forense: R$ 26.800,00
- Perito Criminal Federal - Área 17: Engenharia de Minas: R$ 26.800,00
- Perito Criminal Federal - Área 19: Genética Forense: R$ 26.800,00
- Perito Criminal Federal - Área 20: Engenharia Ambiental: R$ 26.800,00
- Perito Criminal Federal - Área 21: Antropologia Forense: R$ 26.800,00
- Perito Criminal Federal - Área 22: Meio Ambiente: R$ 26.800,00
- Escrivão de Polícia Federal: R$ 14.164,81
- Agente de Polícia Federal: R$ 14.164,81
- Papiloscopista Policial Federal: R$ 14.164,81
