MP-BA abre concurso com 20 vagas para promotor com salário de R$ 31 mil

O Ministério Público do Estado da Bahia abriu processo para preencher 20 vagas para o cargo de promotor de Justiça substituto.

O que aconteceu

O salário é de R$ 31.975,77. As informações estão no edital do concurso público publicado na segunda-feira (18).

As inscrições vão até o dia 18 de setembro, através do site da Fundação Cefetbahia, organizadora do certame. A taxa é de R$ 340 e deverá ser paga por meio de boleto bancário.