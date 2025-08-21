MP-BA abre concurso com 20 vagas para promotor com salário de R$ 31 mil
O Ministério Público do Estado da Bahia abriu processo para preencher 20 vagas para o cargo de promotor de Justiça substituto.
O que aconteceu
O salário é de R$ 31.975,77. As informações estão no edital do concurso público publicado na segunda-feira (18).
As inscrições vão até o dia 18 de setembro, através do site da Fundação Cefetbahia, organizadora do certame. A taxa é de R$ 340 e deverá ser paga por meio de boleto bancário.
Das 20 vagas, 35% são reservadas às pessoas que se autodeclaram negras, indígenas e quilombolas, conforme os critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já 10% estão destinadas para candidatos com deficiência.
O concurso terá como forma de seleção três fases, avaliando os candidatos por meio de:
- prova escrita, dividida em objetiva e discursivas, de caráter eliminatório;
- prova oral, também de caráter eliminatório;
- análise e valorização de título, classificatória.
Para concorrer ao cargo, o candidato precisa ter concluído curso de bacharelado em Direito em escola oficial ou reconhecida. Ele ainda deverá comprovar, no mínimo, três anos de atividade jurídica.
