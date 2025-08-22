Governo de SP abre vagas para especialista contábil com salário de R$ 6 mil

Imagem: Reprodução / Governo do Estado de São Paulo

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) abriu inscrições para concurso público com 12 vagas para a área de contabilidade.

O que aconteceu

São 12 vagas para o cargo de Especialista Contábil. O edital foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial Do Estado De São Paulo.

A remuneração inicial é de R$ 6.117,26 (salário base: R$ 2.407,59 + prêmio de incentivo a qualidade de 100%: R$ 3.709,67). O cargo tem jornada de trabalho de 40 horas semanais.