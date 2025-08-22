Governo de SP abre vagas para especialista contábil com salário de R$ 6 mil
A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) abriu inscrições para concurso público com 12 vagas para a área de contabilidade.
O que aconteceu
São 12 vagas para o cargo de Especialista Contábil. O edital foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial Do Estado De São Paulo.
A remuneração inicial é de R$ 6.117,26 (salário base: R$ 2.407,59 + prêmio de incentivo a qualidade de 100%: R$ 3.709,67). O cargo tem jornada de trabalho de 40 horas semanais.
As inscrições começam no dia 28 de agosto e vão até 2 de outubro, através do site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br), banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 105 e o pedido de isenção da taxa pode ser feito nos dias 28 e 29 de agosto.
A primeira fase do concurso está agendada para 2 de novembro, com prova de 80 questões de múltipla escolha. Os aprovados passarão, em seguida, por prova de avaliação de títulos e experiência profissional, com os documentos sendo encaminhados durante o período de inscrição.
Os profissionais interessados devem ter formação em Ciências Contábeis e registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).
