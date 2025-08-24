PGE, Sefaz-SP, MP-BA, Unicamp e outros órgãos: concursos têm 14,4 mil vagas

Concursos públicos oferecem 14.418 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 37,7 mil.

Concursos abertos

O maior concurso tem 1.822 vagas. Elas são oferecidas pela Prefeitura de Tefé (AM).

O salário mais alto é de R$ 37,7 mil. O valor será pago para quem passar no concurso da PGE-MT (Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso).