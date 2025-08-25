Prefeitura de SP anuncia mais de 1.800 vagas com salários de até R$ 5,8 mil
A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta semana mais de 1.800 vagas de emprego em diferentes áreas na cidade.
O que aconteceu
Os salários variam de acordo com os cargos, indo de R$ 712 (aprendiz) até R$ 5.813 (psicólogo). As oportunidades incluem setores como comércio, serviços, construção civil e saúde.
Para participar do processo seletivo, os interessados devem se cadastrar no Portal Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) ou comparecer a uma de suas 46 unidades - incluindo postos fixos e móveis - até 27 de agosto, às 18h (de Brasília). Quem optar pelo atendimento presencial deve levar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).
Cerca de 600 vagas contarão com seleção presencial pelas empresas na unidade central do Cate, entre segunda e sexta-feira desta semana.
Há mais de 400 vagas disponíveis na área de limpeza, distribuídas por todas as regiões da cidade. A maioria exige experiência prévia e escolaridade compatível com o cargo, com salários que variam de R$ 1.345 a R$ 2.300.
Para atendentes de estabelecimentos, estão sendo oferecidas mais de 200 vagas, grande parte permanentes e sem necessidade de experiência. As remunerações vão de R$ 800 a R$ 2.170.
O setor da gastronomia oferta 40 oportunidades efetivas, que em sua maioria exigem ensino fundamental completo e experiência. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 2.360.
No setor de telemarketing ativo e receptivo, são 26 vagas permanentes disponíveis em todas as regiões da capital. A maior parte das empresas não exige experiência prévia, e os salários vão de R$ 1.200 a R$ 3.048.
Já para obras, há 40 oportunidades com escolaridade compatível com cada função, como ajudante de obras, servente e auxiliar de limpeza. As remunerações variam de R$ 1.690 a R$ 2.189.
Cate Móvel no Brás
Haverá atendimento pelo Cate Móvel para vagas na região do Brás nos dias 26, 27 e 28 de agosto, das 9h às 16h, ao lado da estação Brás da CPTM, na Praça Agente Cícero. A ação é uma parceria com a Alobrás - Associação de Lojistas do Brás, que tem incentivado os comerciantes da região a cadastrar as oportunidades de emprego no Portal Cate.
