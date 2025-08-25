Prefeitura de SP anuncia mais de 1.800 vagas com salários de até R$ 5,8 mil

Cerca de 600 vagas contarão com seleção presencial pelas empresas na unidade central do Cate, entre segunda e sexta-feira desta semana.

Há mais de 400 vagas disponíveis na área de limpeza, distribuídas por todas as regiões da cidade. A maioria exige experiência prévia e escolaridade compatível com o cargo, com salários que variam de R$ 1.345 a R$ 2.300.

Para atendentes de estabelecimentos, estão sendo oferecidas mais de 200 vagas, grande parte permanentes e sem necessidade de experiência. As remunerações vão de R$ 800 a R$ 2.170.

O setor da gastronomia oferta 40 oportunidades efetivas, que em sua maioria exigem ensino fundamental completo e experiência. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 2.360.

No setor de telemarketing ativo e receptivo, são 26 vagas permanentes disponíveis em todas as regiões da capital. A maior parte das empresas não exige experiência prévia, e os salários vão de R$ 1.200 a R$ 3.048.

Já para obras, há 40 oportunidades com escolaridade compatível com cada função, como ajudante de obras, servente e auxiliar de limpeza. As remunerações variam de R$ 1.690 a R$ 2.189.