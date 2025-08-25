Qual o valor do salário mínimo em Portugal, EUA, Canadá e outros países?

O salário mínimo dos trabalhadores brasileiros foi reajustado em janeiro para R$ 1.518. O valor corresponde a R$ 50,60 por dia ou R$ 6,90 por hora trabalhada, segundo decreto publicado pelo governo. Mas como esse valor se compara a países do exterior como Portugal, Estados Unidos e outros?

Instituído em 1940 pelo presidente Getúlio Vargas, o salário mínimo destina-se ao pagamento de um valor suficiente para "suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência", segundo a Constituição.

Até 2019, o salário mínimo era reajustado anualmente levando em consideração a evolução do PIB (Produto Interno Bruto) e a inflação no país de acordo com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ambos do ano anterior. O reajuste atualmente tem um limite de 2,5% de alta nos gastos públicos. Isso significa que, mesmo que o PIB cresça mais (por exemplo, 3,2%), o reajuste máximo aplicado será esse teto de 2,5%.