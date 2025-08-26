PGE de SP abre 30 vagas em processo seletivo; salários vão até R$ 23 mil
A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) abriu processo seletivo para 30 vagas em cargos em comissão do Estado de São Paulo (CCESP) e funções de confiança do Estado de São Paulo (FCESP).
O que aconteceu
As oportunidades são destinadas a candidatos com formação de nível médio e superior, em diferentes áreas de atuação. O processo seletivo será conduzido pela Coordenadoria de Administração (CA) da PGE-SP e compreende as seguintes etapas: inscrição, análise curricular, entrevistas e verificação documental.
As inscrições foram abertas em 21 de agosto e vão até o dia 29, próxima sexta-feira. Elas devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do link: https://forms.office.com/r/5nA4J4hJPq.
A remuneração é definida pela Lei Complementar nº 1.395/2023, e os salários vão de R$ 2.669,40 a R$ 23.728,00. Todos os cargos possuem jornadas de 40 horas semanais, de acordo com o edital.
As entrevistas com os candidatos habilitados ocorrerão entre 3 e 23 de setembro, de forma presencial ou remota. O resultado final será publicado até 3 de outubro, no Diário Oficial do Estado e no site da PGE.
Para participar, os interessados devem comprovar formação acadêmica e experiência compatíveis com a vaga. Ainda é preciso atender a requisitos como idoneidade moral, reputação ilibada e não enquadramento em hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação federal.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.