PGE de SP abre 30 vagas em processo seletivo; salários vão até R$ 23 mil

A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) abriu processo seletivo para 30 vagas em cargos em comissão do Estado de São Paulo (CCESP) e funções de confiança do Estado de São Paulo (FCESP).

O que aconteceu

As oportunidades são destinadas a candidatos com formação de nível médio e superior, em diferentes áreas de atuação. O processo seletivo será conduzido pela Coordenadoria de Administração (CA) da PGE-SP e compreende as seguintes etapas: inscrição, análise curricular, entrevistas e verificação documental.

As inscrições foram abertas em 21 de agosto e vão até o dia 29, próxima sexta-feira. Elas devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do link: https://forms.office.com/r/5nA4J4hJPq.