Conselho de Medicina de PE abre concurso com vagas de até R$ 9,5 mil

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) anunciou a abertura de concurso público com salários que vão até R$ 9,5 mil.
O que aconteceu
São quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, destinadas a cargos de níveis médio e superior. O regime de trabalho varia entre 20 e 40 horas semanais, e a remuneração vai de R$3.546,22 a R$9.585,88, de acordo com o cargo.
As inscrições começam no dia 1º de setembro e se estendem até o fim do mês, no dia 30. A taxa varia de R$ 52,50 a R$ 53 e a inscrição é feita através do site da banca organizadora, Instituto Consulplan.
O processo seletivo está previsto para o primeiro domingo de novembro (02/11) nas cidades de Recife, Caruaru e Petrolina. Os candidatos terão provas objetivas e discursivas.
O concurso terá validade de dois anos, a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado.
Confira a lista de cargos:
NÍVEL SUPERIOR
Advogado
- Exigência - ensino superior completo em direito e registro ativo na Ordem dos
- Advogados do Brasil
- Salário - R$ 9.585,88
- Carga horária semanal - 20h
- Vagas imediatas - 1
- Cadastro de reserva - 10
Profissional Analista Superior - PAS Administrador
- Exigência - ensino superior completo em administração e registro ativo no conselho
- profissional
- Salário - R$ 6.012,05
- Carga horária - 40h
- Vagas imediatas - 0
- Cadastro de reserva - 10
NÍVEL MÉDIO
Profissional Assistente Técnico I - PAT I
- Exigência - ensino médio completo
- Salário - R$ 3.546,22
- Carga horária - 40h
- Vagas imediatas - 1
- Cota para negros - 1
- Cadastro de reserva - 25
Profissional Assistente Técnico III - PAT III
- Exigência - ensino médio completo com habilitação técnica específica em
- informática
- Salário - R$ 5.239,36
- Carga horária - 40h
- Vagas imediatas - 1
- Cadastro de reserva - 20
