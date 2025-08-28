Conselho de Medicina de PE abre concurso com vagas de até R$ 9,5 mil

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) anunciou a abertura de concurso público com salários que vão até R$ 9,5 mil.

O que aconteceu

São quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, destinadas a cargos de níveis médio e superior. O regime de trabalho varia entre 20 e 40 horas semanais, e a remuneração vai de R$3.546,22 a R$9.585,88, de acordo com o cargo.

As inscrições começam no dia 1º de setembro e se estendem até o fim do mês, no dia 30. A taxa varia de R$ 52,50 a R$ 53 e a inscrição é feita através do site da banca organizadora, Instituto Consulplan.