Conselho de Medicina de PE abre concurso com vagas de até R$ 9,5 mil

Colaboração para o UOL
Imagem
Imagem: Getty Images

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) anunciou a abertura de concurso público com salários que vão até R$ 9,5 mil.

O que aconteceu

São quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, destinadas a cargos de níveis médio e superior. O regime de trabalho varia entre 20 e 40 horas semanais, e a remuneração vai de R$3.546,22 a R$9.585,88, de acordo com o cargo.

As inscrições começam no dia 1º de setembro e se estendem até o fim do mês, no dia 30. A taxa varia de R$ 52,50 a R$ 53 e a inscrição é feita através do site da banca organizadora, Instituto Consulplan.

O processo seletivo está previsto para o primeiro domingo de novembro (02/11) nas cidades de Recife, Caruaru e Petrolina. Os candidatos terão provas objetivas e discursivas.

O concurso terá validade de dois anos, a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado.

Confira a lista de cargos:

NÍVEL SUPERIOR

Advogado

  • Exigência - ensino superior completo em direito e registro ativo na Ordem dos
  • Advogados do Brasil
  • Salário - R$ 9.585,88
  • Carga horária semanal - 20h
  • Vagas imediatas - 1
  • Cadastro de reserva - 10

Profissional Analista Superior - PAS Administrador

  • Exigência - ensino superior completo em administração e registro ativo no conselho
  • profissional
  • Salário - R$ 6.012,05
  • Carga horária - 40h
  • Vagas imediatas - 0
  • Cadastro de reserva - 10

NÍVEL MÉDIO

Profissional Assistente Técnico I - PAT I

  • Exigência - ensino médio completo
  • Salário - R$ 3.546,22
  • Carga horária - 40h
  • Vagas imediatas - 1
  • Cota para negros - 1
  • Cadastro de reserva - 25

Profissional Assistente Técnico III - PAT III

  • Exigência - ensino médio completo com habilitação técnica específica em
  • informática
  • Salário - R$ 5.239,36
  • Carga horária - 40h
  • Vagas imediatas - 1
  • Cadastro de reserva - 20

