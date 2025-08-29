DF anuncia 628 vagas de empregos com salários de R$ 4.500 e benefícios

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam hoje 628 ofertas de emprego com salários que chegam a R$ 4.500, além de benefícios.

O que aconteceu

As vagas estão disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda do DF e são para diferentes áreas e níveis de escolaridade. Todas elas oferecem benefícios adicionais.

As oportunidades em destaque são para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de mesa, técnico em segurança do trabalho e mecânico de veículos automotores a diesel. A última delas é a que oferece maior salário entre todas as vagas: R$ 4.500, além dos benefícios.