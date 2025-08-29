DF anuncia 628 vagas de empregos com salários de R$ 4.500 e benefícios

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam hoje 628 ofertas de emprego com salários que chegam a R$ 4.500, além de benefícios.
O que aconteceu
As vagas estão disponíveis no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda do DF e são para diferentes áreas e níveis de escolaridade. Todas elas oferecem benefícios adicionais.
As oportunidades em destaque são para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de mesa, técnico em segurança do trabalho e mecânico de veículos automotores a diesel. A última delas é a que oferece maior salário entre todas as vagas: R$ 4.500, além dos benefícios.
Há opções para candidatos sem experiência. Em Sobradinho, há 90 vagas abertas para ajudante de obras com salário de R$ 1.639. No Recanto das Emas, há 30 vagas para pedreiro com remuneração de R$ 2.424.
Para participar, os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer presencialmente a uma das 17 agências do trabalhador do DF. Elas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (de Brasília).
Veja os endereços das agências:
Agência Plano Piloto I
Tel:. 3773-9370/3773-9488
Gerente: THAIS GOMES MELO DE OLIVEIRA
atppi@sedet.df.gov.br
SEPN 511, Bloco A, Térreo - Asa Norte
CEP: 70750-541
Agência Plano Piloto II
Tel:3773-9365/3773-9592
Gerente: ROSE MARY SARAIVA ALVES
atppii@sedet.df.gov.br
Galeria Oeste, SCN Q. 01 - Asa Norte
Cep: 70381-000
Agência Taguatinga
Tel:3773-9359/3773-9495/3773-9496
Gerente: BAIRON NUNES DA SILVA NETO
attag@sedet.df.gov.br
C4 Lt. 03, Av. das Palmeiras
Cep: 72010-040
Agência Ceilândia
Tel:3773-9363/3773-9490
Gerente: PAULO VITOR ALBURQUERQUE GRAMACHO
atcei@sedet.df.gov.br
QNM 18/20, Bl. B
Cep: 72210-552
Agência do Sol Nascente/ Pôr do Sol
Tel: 3773-9400
Gerente: JAILTON BENICIO BARBOZA
atsol@sedet.df.gov.br
SHSN, Chácara 125, quadra A, lote 22, lojas 1 e 2 - Sol Nascente Trecho II
CEP: 72.210-000
Agência Brazlândia
Tel:3773-9362/3773-9493
Gerente: LOURDES ALMEIDA ARAÚJO BARROS
atbz@sedet.df.gov.br
SCDN Bl. K Lj. 01/05
Cep: 72705-511
Agência Estrutural
Tel:3773-9361/3773-9445
Gerente: BETÂNIA DE SÁ PEREIRA DE SOUZA
ate@sedet.df.gov.br
Área especial 09, setor central- Estrutural
Cep: 71255-100
Agência Gama
Tel.: 3773-9374/3773-9448
Gerente: LEONARDO JUNIO BATISTA MOBILE
atga@sedet.df.gov.br
AE S/N Setor Central - ADM
Cep: 72045-610
Agência Itapoã
Tel.: 3773-9360 / 37739596
Gerente: DAHANE ALMEIDA CAMPOS
atp@sedet.df.gov.br
Quadra 03 Conjunto B Lote 01 Fazendinha, Itapoã
Cep: 71.580-561
Agência Planaltina
Tel:.3773-9366 / 3773-9593
Gerente: GILBERTO DE SOUSA COSTA
atpla@sedet.df.gov.br
Av. Uberdan Cardoso Qd. 101 A/E Adm. Regional
Cep: 71690-090
Agência Recanto das Emas
Tel:.3773-9364/ 3773-9589
Gerente: MÁRCIA SANTOS SILVA
atre@sedet.df.gov.br
Q 805 Área Especial s/n - Recanto das Emas, Brasília - DF,
Cep: 72610-500
Agência Riacho Fundo II
Tel:.3773-9375/ 3773-9553
Gerente: JOSE WALLYSON DO VALE FREITAS
atrf@sedet.df.gov.br
QC 1 Conj. 05 Lt 02 (Prox. Adm. Regional)
Cep: 71882-015
Agência Samambaia
Tel:.3773-9586/ 3773-9367
Gerente: TATYANE NUNES DE ARAUJO DIAS
atsam@sedet.df.gov.br
QN 303 Conj. 01 Lote 03 - Samambaia Sul (ao lado Correios)
Cep: 72305-003
Agência Santa Maria
Tel.: 3773-9358 /3773-9583
Gerente: JORGE TRANI TRISTÃO SOUSA
atsm@sedet.df.gov.br
QCE 01, Conj. H Área Especial Galpão Cultural 09.
Cep: 72511-100
Agência São Sebastião
Tel.: 3773-9368 /3773-9552
Gerente: LEANDRO PAZ DOS SANTOS
atss@sedet.df.gov.br
Qd. 104 Conj. 05 Lt. 09 - Residencial Oeste São Sebastião
Cep: 71692-090
Agência Sobradinho
Tel.: 3773-9369 / 3773-9580
Gerente: GUILHERME AUGUSTO DE ASSIS
atso@sedet.df.gov.br
Qd. 08 Área Especial 03
Cep: 73006-080
Agência Itinerante
Tel:. 3773-9338/3773-9540
Gerente: CÁSSIO DE ALMEIDA MARTINS
atei@sedet.df.gov.br
SEPN 511, Bloco A, Térreo - Asa Norte
CEP: 70750-541
