MP-ES abre concurso para promotor com salário inicial de R$ 37,7 mil

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES) abriu um concurso público para o cargo de promotor de Justiça substituto.
O que aconteceu
O salário inicial é de R$ 37,7 mil, além de benefícios como auxílio-saúde, auxílio-creche e auxílio-alimentação. São cinco vagas no total, além do cadastro reserva.
As inscrições serão abertas no dia 1º de setembro e podem ser feitas até o dia 10 de outubro, exclusivamente pelo site da FGV Conhecimento, banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 300, com possibilidade de isenção a ser solicitada até 18 de setembro.
A prova objetiva está marcada para 30 de novembro, em Vitória (ES). Ainda haverá quatro provas discursivas, exame de saúde física e mental e avaliação psicotécnica, investigação social, prova de tribuna e prova oral, avaliação de títulos e, quando aplicável, procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial.
Para se candidatar, é preciso, segundo o edital, 'possuir três anos de atividade jurídica, desempenhada após a conclusão do curso de bacharelado em Direito'.
20% das vagas são reservadas a candidatos negros, enquanto 10% são destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). Outros 5% são para candidatos indígenas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.