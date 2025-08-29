MP-ES abre concurso para promotor com salário inicial de R$ 37,7 mil

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES) abriu um concurso público para o cargo de promotor de Justiça substituto.

O que aconteceu

O salário inicial é de R$ 37,7 mil, além de benefícios como auxílio-saúde, auxílio-creche e auxílio-alimentação. São cinco vagas no total, além do cadastro reserva.

As inscrições serão abertas no dia 1º de setembro e podem ser feitas até o dia 10 de outubro, exclusivamente pelo site da FGV Conhecimento, banca organizadora do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 300, com possibilidade de isenção a ser solicitada até 18 de setembro.