Salvador anuncia 271 vagas de emprego e estágio; salários chegam a R$ 5 mil
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) anunciou hoje 271 vagas de emprego e estágio para Salvador (BA), com salários que chegam a R$ 5 mil.
O que aconteceu
A vaga de maior remuneração (R$ 5 mil) é para coordenador de serviços de higienização. Ela exige ensino superior completo e oferece benefícios, assim como todas divulgadas.
Há opções de vagas para pessoas com e sem experiência, além de trabalhos exclusivos para PCDs, como varredor de rua, ajudante de obra e ajudante de cozinha.
Os candidatos interessados devem acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp - a escolha é no momento do agendamento. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
Vagas sem experiência
Consultor de vendas
Escolaridade: Ensino médio completo - Experiência: Não exigida
Salário: A combinar + benefícios | Vagas: 100
Repositor de Mercadoria (vaga de estágio)
Escolaridade: Ensino médio incompleto (estar estudando 2º ano à noite) - Experiência: Não exigida
Requisitos: Disponibilidade para fazer carga e descarga
Bolsa: R$750,00 + benefícios | Vagas: 1
Assistente de marketing (estágio)
Escolaridade: Ensino superior cursando Marketing ou áreas afins a partir do 4º semestre - Experiência: Não exigida
Requisitos: Informática intermediária
Bolsa: R$784,44 + transporte | Vagas: 2
Auxiliar administrativo (vaga de estágio - exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Escolaridade: Ensino médio cursando 1º ou 2º à noite - Experiência: Não exigida
Requisitos: Informática intermediária
Bolsa: R$1.000,00 + transporte | Vagas: 1
Auxiliar administrativo (vaga de estágio)
Escolaridade: Ensino superior incompleto em Administração (cursando a partir 1º semestre) - Experiência: Não exigida
Bolsa: R$600,00 + benefícios | Vagas: 1
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Escolaridade: Ensino médio completo - Experiência: Não exigida
Requisitos: Boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios | Vagas: 40
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Escolaridade: Ensino médio completo - Experiência: Não exigida
Requisitos: Boa digitação, conhecimento intermediário em informática, ter entre 18 a 21 anos
Bolsa: R$784,44 + transporte | Vagas: 20
Vagas com experiência
(Todas exigem 3 ou 6 meses de experiência conforme descrito)
Coordenador de serviços de higienização - Ensino superior completo | R$5.000,00 + benefícios | 1 vaga
Promotor de vendas - Ensino médio completo | R$1.518,00 + benefícios | 1 vaga
Atendente comercial - Ensino médio completo | R$1.518,00 + benefícios | 1 vaga
Ajudante de motorista - Ensino médio completo | R$1.518,00 + benefícios | 1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada - Ensino fundamental completo | R$1.700,00 + benefícios | 1 vaga
Consultor de vendas (SIMM Mulher) - Ensino médio completo | Salário a combinar + benefícios | 1 vaga
Professor de Música - Ensino médio completo | Salário a combinar + benefícios | 1 vaga
Preparador de pintura automotivo - Ensino médio completo | Salário a combinar + benefícios | 1 vaga
Auxiliar Financeiro - Ensino médio completo | R$1.643,84 + benefícios | 1 vaga
Serralheiro de alumínio - Ensino fundamental completo | R$3.500,00 + benefícios | 2 vagas
Serralheiro de ferro - Ensino fundamental completo | R$2.184,05 + benefícios | 1 vaga
Ajudante de Obras - Ensino médio completo | Salário a combinar + benefícios | 2 vagas
Serralheiro - Ensino médio completo | Salário a combinar + benefícios | 1 vaga
Soldador MIG/MAD/ELETRODO - Ensino médio completo | Salário a combinar + benefícios | 1 vaga
Consultor de vendas - Ensino médio completo | Salário a combinar + benefícios | 7 vagas
Fiscal de prevenção e perdas - Ensino médio completo | R$1.716,00 + benefícios | 9 vagas
Auxiliar de limpeza - Ensino médio completo | R$1.536,00 + benefícios | 6 vagas
Auxiliar de Confeitaria - Ensino médio completo | Salário a combinar + benefícios | 1 vaga
Atendente de prevenção e perdas - Ensino médio completo | Salário a combinar + benefícios | 1 vaga
Analista de Qualidade - Ensino superior | R$3.526,71 + benefícios | 1 vaga
Padeiro - Ensino médio completo | R$2.300,00 + benefícios | 2 vagas
Repositor de Mercadoria - Ensino médio completo | R$1.600,00 + benefícios | 1 vaga
Atendente de Balcão - Ensino médio completo | Salário a combinar + benefícios | 1 vaga
Vagas exclusivas para Pessoas com experiência (PCDs)
Varredor de Rua
Escolaridade: Ensino fundamental completo
Requisitos: Disponibilidade para trabalhar em sistema de escala
Experiência: 6 meses
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios | Vagas: 2
Ajudante de Obra
Escolaridade: Ensino fundamental completo
Experiência: 6 meses
Salário: A combinar + benefícios | Vagas: 1
Ajudante de Cozinha
Escolaridade: Ensino médio completo
Experiência: 6 meses
Salário: A combinar + benefícios | Vagas: 2
Auxiliar de Manutenção
Escolaridade: Ensino médio completo
Experiência: 6 meses
Salário: A combinar + benefícios | Vagas: 1
Animador de Eventos
Escolaridade: Ensino médio completo
Experiência: 6 meses
Salário: A combinar + benefícios | Vagas: 1
Auxiliar de Limpeza Pesada
Escolaridade: Ensino fundamental completo
Experiência: 6 meses
Salário: A combinar + benefícios | Vagas: 1
Steward
Escolaridade: Ensino fundamental completo
Experiência: 6 meses
Salário: A combinar + benefícios | Vagas: 4
Garçom
Escolaridade: Ensino médio completo
Experiência: 6 meses
Salário: A combinar + benefícios | Vagas: 5
