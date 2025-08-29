Salvador anuncia 271 vagas de emprego e estágio; salários chegam a R$ 5 mil

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) anunciou hoje 271 vagas de emprego e estágio para Salvador (BA), com salários que chegam a R$ 5 mil.

O que aconteceu

A vaga de maior remuneração (R$ 5 mil) é para coordenador de serviços de higienização. Ela exige ensino superior completo e oferece benefícios, assim como todas divulgadas.

Há opções de vagas para pessoas com e sem experiência, além de trabalhos exclusivos para PCDs, como varredor de rua, ajudante de obra e ajudante de cozinha.