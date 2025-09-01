Fábrica de chocolate abre 270 vagas para produção de ovos para Páscoa 2026

A fábrica de chocolates Arcor está com 270 vagas temporárias em Bragança Paulista (SP) para a produção de ovos e bombons de Páscoa para o ano que vem.

O que aconteceu

As vagas são para o cargo de auxiliar de produção. Os contratos terão duração de até seis meses, com início em outubro de 2025 e término previsto para fevereiro de 2026.

Há possibilidade de efetivação. Segundo a empresa, cerca de 20% dos trabalhadores temporários acabam sendo contratados após o período.