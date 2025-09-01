Fábrica de chocolate abre 270 vagas para produção de ovos para Páscoa 2026
A fábrica de chocolates Arcor está com 270 vagas temporárias em Bragança Paulista (SP) para a produção de ovos e bombons de Páscoa para o ano que vem.
O que aconteceu
As vagas são para o cargo de auxiliar de produção. Os contratos terão duração de até seis meses, com início em outubro de 2025 e término previsto para fevereiro de 2026.
Há possibilidade de efetivação. Segundo a empresa, cerca de 20% dos trabalhadores temporários acabam sendo contratados após o período.
O salário não foi divulgado. A Arcor diz oferecer salário compatível com o mercado e benefícios como vale-alimentação, refeição no local, plano de saúde e transporte fretado.
Quem pode se candidatar: pessoas com mais de 18 anos, com Ensino Fundamental completo e disponibilidade para trabalhar em turnos.
Os interessados devem comparecer presencialmente à Expert Consultoria (Rua Euzébio Saraio, 730 - Vila Flora, Bragança Paulista) ou entrar em contato pelo telefone (11) 93230-2991. Outra possibilidade é cadastrar o currículo no site da consultoria de RH.
