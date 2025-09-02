Assine UOL
EconomiaEmpregos e carreiras

Concessionárias abrem vagas para futuras linhas de Metrô e CPTM em SP

Colaboração para o UOL
Imagem
Imagem: Divulgação/Márcia Alves/Metrô de SP

As concessionárias Linha Uni, responsável pela construção e operação da futura Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo; e Trivia, que irá operar as Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de trens metropolitanos, estão com vagas abertas para diversos cargos.

Linha Uni

A futura operadora da Linha 6-Laranja está com vagas para:

Os salários não são especificados. As vagas oferecem os seguintes benefícios:

  • Assistência Médica com coparticipação
  • Assistência Odontológica
  • Seguro de vida
  • Vale Alimentação
  • Vale Refeição
  • Vale Transporte/Estacionamento
  • Parceria academia
  • Auxílio creche conforme acordo coletivo
  • Day Off no dia do aniversário
  • Subsídio Idiomas conforme política interna
  • Plataforma de educação corporativa
  • Bônus conforme política interna

As vagas exigem ensino superior completo. Cada cargo apresenta ainda outras exigências particulares, como, por exemplo, a necessidade de ter CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ativo para o posto de Gerente de Manutenção.

Trivia

A operadora das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM oferece vaga para Inspetor (a) de Tráfego. A oportunidade também está aberta para PcD (Pessoas com Deficiência).

As inscrições estão abertas até 31 de dezembro de 2025. Há exigência de ensino médio completo.

Continua após a publicidade

O salário também não é informado no anúncio. A vaga oferece os seguintes benefícios:

  • Assistência médica (Sulámerica)
  • VR: R$ 1.100,00
  • Vale transporte
  • PLR (Participação nos Lucros e Resultados)

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.