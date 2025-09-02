Concessionárias abrem vagas para futuras linhas de Metrô e CPTM em SP

As concessionárias Linha Uni, responsável pela construção e operação da futura Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo; e Trivia, que irá operar as Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de trens metropolitanos, estão com vagas abertas para diversos cargos.
Linha Uni
A futura operadora da Linha 6-Laranja está com vagas para:
Os salários não são especificados. As vagas oferecem os seguintes benefícios:
- Assistência Médica com coparticipação
- Assistência Odontológica
- Seguro de vida
- Vale Alimentação
- Vale Refeição
- Vale Transporte/Estacionamento
- Parceria academia
- Auxílio creche conforme acordo coletivo
- Day Off no dia do aniversário
- Subsídio Idiomas conforme política interna
- Plataforma de educação corporativa
- Bônus conforme política interna
As vagas exigem ensino superior completo. Cada cargo apresenta ainda outras exigências particulares, como, por exemplo, a necessidade de ter CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ativo para o posto de Gerente de Manutenção.
Trivia
A operadora das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM oferece vaga para Inspetor (a) de Tráfego. A oportunidade também está aberta para PcD (Pessoas com Deficiência).
As inscrições estão abertas até 31 de dezembro de 2025. Há exigência de ensino médio completo.
O salário também não é informado no anúncio. A vaga oferece os seguintes benefícios:
- Assistência médica (Sulámerica)
- VR: R$ 1.100,00
- Vale transporte
- PLR (Participação nos Lucros e Resultados)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.