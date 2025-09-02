Concessionárias abrem vagas para futuras linhas de Metrô e CPTM em SP

Os salários não são especificados. As vagas oferecem os seguintes benefícios:

Assistência Médica com coparticipação

Assistência Odontológica

Seguro de vida

Vale Alimentação

Vale Refeição

Vale Transporte/Estacionamento

Parceria academia

Auxílio creche conforme acordo coletivo

Day Off no dia do aniversário

Subsídio Idiomas conforme política interna

Plataforma de educação corporativa

Bônus conforme política interna

As vagas exigem ensino superior completo. Cada cargo apresenta ainda outras exigências particulares, como, por exemplo, a necessidade de ter CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ativo para o posto de Gerente de Manutenção.

A operadora das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da CPTM oferece vaga para Inspetor (a) de Tráfego. A oportunidade também está aberta para PcD (Pessoas com Deficiência).

As inscrições estão abertas até 31 de dezembro de 2025. Há exigência de ensino médio completo.