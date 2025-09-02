Concurso do TJ-SP tem 10 vagas para contador e salário inicial de R$ 9.500

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) está com dez vagas imediatas abertas para o cargo de contador judiciário.

O que aconteceu

O salário inicial é de R$ 9.536,23, além de auxílios para alimentação, saúde e transporte. No total, o valor supera os R$ 11 mil.

As vagas do novo concurso são destinadas à Comarca da capital, em São Paulo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.