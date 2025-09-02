Assine UOL
Concurso do TJ-SP tem 10 vagas para contador e salário inicial de R$ 9.500

Colaboração para o UOL
Prédio do TJ-SP (Tribunal da Justiça de São Paulo), na praça da Sé, em São Paulo (SP)
Prédio do TJ-SP (Tribunal da Justiça de São Paulo), na praça da Sé, em São Paulo (SP) Imagem: Avener Prado/Folhapress

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) está com dez vagas imediatas abertas para o cargo de contador judiciário.

O que aconteceu

O salário inicial é de R$ 9.536,23, além de auxílios para alimentação, saúde e transporte. No total, o valor supera os R$ 11 mil.

As vagas do novo concurso são destinadas à Comarca da capital, em São Paulo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As dez vagas são divididas em:

  • 6 vagas para concorrências na lista geral;
  • 1 vaga para pessoa com deficiência;
  • 2 vagas para candidatos negros; e
  • 1 vaga para candidato indígena.

As inscrições vão de 8 de setembro até 10 de outubro. A taxa é de R$ 96 e elas são feitas através do site da Vunesp, banca organizadora do evento, onde também é possível acessar o edital.

É possível solicitar a redução de 50% do valor da inscrição. Para isso, o candidato precisa estar matriculado regularmente no ensino médio, curso pré-vestibular ou curso superior (graduação ou pós-graduação) e receber remuneração mensal inferior a dois salários-mínimos ou estar desempregado.

Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter formação de nível superior em Ciências Contábeis. Ainda é exigida comprovação do registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC-SP).

O concurso terá duas etapas: prova objetiva, no dia 14 de dezembro, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, procedimentos de heteroidentificação e perícias biopsicossociais, de caráter classificatório.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data da homologação do resultado final, e prorrogável pelo mesmo período.

