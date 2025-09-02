MP-SP abre concurso para analista científico com salário acima de R$ 23 mil

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) abriu um concurso para analista científico com salário que ultrapassa os R$ 23 mil com os benefícios.

O que aconteceu

São 13 vagas no total, além da formação de cadastro reserva para o preenchimento dos cargos que vierem a vagar ou forem criados dentro do prazo de validade do concurso (2 anos). O edital do concurso foi publicado nesta segunda-feira.

As vagas de analista científico são para 13 especialidades diferentes: arquiteto e urbanista, biólogo, contador, economista, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro da computação, engenheiro de segurança de trabalho, engenheiro de tráfego, geógrafo, geólogo, médico veterinário e pedagogo.