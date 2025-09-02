MP-SP abre concurso para analista científico com salário acima de R$ 23 mil
O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) abriu um concurso para analista científico com salário que ultrapassa os R$ 23 mil com os benefícios.
O que aconteceu
São 13 vagas no total, além da formação de cadastro reserva para o preenchimento dos cargos que vierem a vagar ou forem criados dentro do prazo de validade do concurso (2 anos). O edital do concurso foi publicado nesta segunda-feira.
As vagas de analista científico são para 13 especialidades diferentes: arquiteto e urbanista, biólogo, contador, economista, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro da computação, engenheiro de segurança de trabalho, engenheiro de tráfego, geógrafo, geólogo, médico veterinário e pedagogo.
O salário total supera os R$ 23 mil. A remuneração base é de R$ 18.705,85, além de benefícios que incluem vale-alimentação, vale-transporte e plano de saúde.
- Auxílio-alimentação: R$1.450,00 por mês
- Auxílio-transporte: R$17,80 por dia
- Auxílio-saúde: R$2.805,87 por mês
As inscrições começam às 10h do dia 2 de setembro e vão até 7 de outubro. Elas devem ser feitas através do site da Vunesp, banca organizadora do concurso, e têm uma taxa de R$ 197.
Os candidatos devem ter nível superior na área específica do cargo e experiência mínima de três anos. As oportunidades estão distribuídas entre quatro macrorregiões do estado:
- Macrorregião I (Capital, Grande SP, Santos e Vale do Ribeira)
- Macrorregião II (Campinas e Taubaté)
- Macrorregião III (Piracicaba e Sorocaba)
- Macrorregião IV (Araçatuba, Bauru e Presidente Prudente)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.