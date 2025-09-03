CEO da Nestlé é demitido por namoro com funcionária; RH deve ser avisado?

Freixe assumiu o cargo de presidente-executivo em setembro do ano passado. Na época, Freixe substituiu Mark Schneider. Agora, o cargo será de CEO será ocupado por Philipp Navratil, que iniciou sua carreira na Nestlé em 2001 como auditor interno.

No Brasil, funcionários podem ter relacionamento amoroso?

Relacionamentos entre colegas não são proibidos pela CLT. A legislação trabalhista brasileira não veda vínculos afetivos entre empregados. O que pode haver são normas internas da empresa, desde que respeitem os direitos individuais. Ou seja, as empresas podem regulamentar eventuais relacionamentos como um namoro entre funcionários, mas dentro dos limites da lei.

Proibir relacionamentos pode ser considerado abuso. As políticas próprias das companhias devem respeitar os direitos fundamentais do trabalhador, não podendo proibir, limitar ou sancionar relacionamentos consensuais. Uma proibição genérica por parte da empresa, portanto, fere o direito à intimidade e à vida privada do trabalhador.

No entanto, relacionamento entre chefe e subordinado merece atenção. Essa dinâmica pode gerar questionamentos, e é muito comum os regulamentos de empresas impedirem esse tipo de situação.

Empresa pode demitir por relacionamento no trabalho?

Relacionamento romântico, por si só, não gera justa causa. Este cenário só é aplicável quando envolver violência, assédio, favorecimento indevido ou prejuízo à empresa. Fora dessas hipóteses, a demissão por conta do namoro pode ser considerada abusiva.