Concurso para soldado da PM de SP tem 2.200 vagas e salário de R$ 5.000

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) abriu inscrições para um novo concurso público com 2.200 vagas de soldado de segunda classe.

O que aconteceu

O cargo oferece remuneração básica inicial de R$ 5.055. Não são citados benefícios extras, segundo o edital publicado hoje.

As inscrições são feitas pelo site da Vunesp, entre os dias 8 de setembro, às 10h (de Brasília), e 23 de outubro, às 23h59. A taxa de inscrição é de R$ 85 e é possível solicitar a isenção do pagamento até as 23h59 do dia 9 de setembro.