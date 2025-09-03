Concurso para soldado da PM de SP tem 2.200 vagas e salário de R$ 5.000
A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) abriu inscrições para um novo concurso público com 2.200 vagas de soldado de segunda classe.
O que aconteceu
O cargo oferece remuneração básica inicial de R$ 5.055. Não são citados benefícios extras, segundo o edital publicado hoje.
As inscrições são feitas pelo site da Vunesp, entre os dias 8 de setembro, às 10h (de Brasília), e 23 de outubro, às 23h59. A taxa de inscrição é de R$ 85 e é possível solicitar a isenção do pagamento até as 23h59 do dia 9 de setembro.
Os exames estão marcados para 30 de novembro e serão realizados em 51 cidades do Brasil, sendo 37 no estado de São Paulo. As outras são as capitais Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Vitória (ES).
Para se candidatar, é preciso ter idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos e possuir ensino médio completo. Há uma série de outras exigências, entre elas ter estatura mínima de 155 cm (para mulheres) e 160 cm (para homens) e possuir CNH entre categorias B e E
A seleção conta com as seguintes etapas: prova objetiva, prova dissertativa, exames de aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade e análise de documentos. O concurso terá validade de três meses, a contar da data de sua homologação, e poderá ser prorrogado por igual período.
Veja as principais informações do concurso
- Cargo: Soldado de 2ª Classe
- Vagas: 2.200
- Salário inicial: R$ 5.055,53
- Inscrições: 08/09 a 23/10
- Pedido de isenção: 08 e 09/09
- Pagamento da taxa: até 24/10
- Provas: 30/11
