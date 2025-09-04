As 3 habilidades que distinguem talentos do resto do mercado, segundo Ambev
Em um mercado em constante mudança, o que realmente faz a diferença entre um bom profissional e um talento excepcional? Para a Ambev, que está com inscrições abertas para seus programas de Trainee e Estágio 2026, a resposta vai além das qualificações técnicas.
As 3 habilidades essenciais, segundo a Ambev:
- Visão 360º do Negócio
O programa de Trainee da Ambev oferece uma imersão completa no negócio, com rotações por diferentes unidades em todo o Brasil. Essa jornada permite que o talento desenvolva uma visão sistêmica e holística da companhia, compreendendo as conexões entre as áreas, do processo industrial à estratégia de vendas. Essa perspectiva abrangente prepara o profissional para atuar em qualquer área e tomar decisões embasadas no dia a dia.
- Protagonismo
Na Ambev, o protagonismo não é uma meta distante, é uma prática diária. Tanto estagiários quanto trainees são incentivados a liderar projetos, propor soluções e transformar ideias em resultados concretos para o negócio. É a oportunidade de atuar em um ambiente dinâmico, onde a proatividade e a busca por desafios de alto impacto são valorizadas e impulsionam o crescimento.
- Mobilidade
Profissionais abertos a atuar em diferentes áreas, incluindo experiências internacionais que fazem parte do Global Trainee, são valorizados e cultivados dentro da Ambev. Essa disposição para a mobilidade permite que o talento se adapte a novos ambientes e culturas, expanda sua rede de contatos e construa uma carreira versátil e pronta para as oportunidades que surgirem.
As habilidades que cultivamos aqui são o nosso segredo para formar as futuras lideranças que, em pouco tempo, estarão à frente de grandes transformações do negócio e do setor. Os programas de Trainee e Estágio são para quem quer construir um futuro de impacto, com desafios reais que dão protagonismo em uma cultura que valoriza a inovação João Vitor Marinho, Diretor de Atração e Desenvolvimento de Pessoas da Ambev
Programas de Trainee e Estágio 2026
A Ambev está com inscrições abertas para os programas de Trainee e Estágio 2026 até o dia 8 de setembro. São mais 200 de vagas disponíveis, distribuídas em 51 cidades do país que possuem unidades da companhia.
O programa de trainee tem duração de dez meses e salário de R$ 9 mil. Todas as vagas são para o modelo presencial.
