Tomorrowland Brasil abre 30 vagas para trabalhar no festival; saiba como

O Tomorrowland Brasil, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, está com 30 vagas abertas para trabalhar durante o evento que acontece nos dias 10, 11 e 12 de outubro, no Parque Maeda, em Itu (SP).

O que aconteceu

As oportunidades são para as funções de Acesso e Orientação de Público. A empresa responsável pela gestão do evento, a NS Operações, busca por profissionais de Itu, Jundiaí, Sorocaba, Campinas e região.

As vagas oferecem diárias a partir de R$ 160. Ainda está incluso transporte (desde a acomodação da empresa responsável) até o evento, alimentação e acomodação, sendo que a disponibilidade para comparecer em todos os dias do festival é um requisito fundamental.