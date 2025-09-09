Tomorrowland Brasil abre 30 vagas para trabalhar no festival; saiba como
O Tomorrowland Brasil, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, está com 30 vagas abertas para trabalhar durante o evento que acontece nos dias 10, 11 e 12 de outubro, no Parque Maeda, em Itu (SP).
O que aconteceu
As oportunidades são para as funções de Acesso e Orientação de Público. A empresa responsável pela gestão do evento, a NS Operações, busca por profissionais de Itu, Jundiaí, Sorocaba, Campinas e região.
As vagas oferecem diárias a partir de R$ 160. Ainda está incluso transporte (desde a acomodação da empresa responsável) até o evento, alimentação e acomodação, sendo que a disponibilidade para comparecer em todos os dias do festival é um requisito fundamental.
Nosso time é o primeiro sorriso, a primeira orientação, o primeiro contato que o fã tem ao chegar no festival. Em um evento da magnitude do Tomorrowland, onde cada detalhe é pensado para encantar, a excelência na operação de acesso e orientação é crucial. Não estamos apenas contratando staff, estamos convidando pessoas para serem guardiãs da experiência, para ajudarem a escrever mais um capítulo mágico na história do festival no Brasil Raquel Boletti, CEO da NS Operações
Como se candidatar
Os interessados em fazer parte da equipe devem ser maiores de 18 anos. Embora a experiência prévia com eventos seja considerada um diferencial, a empresa diz valorizar candidatos com boa comunicação, responsabilidade e espírito de equipe.
Para se candidatar, existem duas opções:
- Acessar o perfil da NS Operações no Instagram (@nsoperacoes) e clicar no link de inscrição disponível na bio.
- Enviar um e-mail diretamente para palloma@nsoperacoes.com, manifestando o interesse na vaga.
As atrações do Tomorrowland Brasil 2025
Entre os principais nomes do line-sup estão Alok, Armin van Buuren, Axwell, ANNA, Dimitri Vegas, Nicky Romero, Steve Aoki, Vintage Culture, Meduza e Lost Frequencies. O evento ainda contará com um forte elenco de talentos nacionais, incluindo ANNA, Bhaskar, Cat Dealers, Liu, Zerb e Eli Iwasa.
