Azul abre vagas de emprego em 7 estados; veja cargos e como se candidatar

A companhia aérea Azul está com 58 vagas abertas para contratação efetiva e composição de banco de talentos em sete estados do Brasil.
Do total, 46 oportunidades estão concentradas em São Paulo, nas cidades de Campinas, Guarulhos e, principalmente, Barueri. No geral, as vagas são para analista de Dados e Analytics, executivo de Vendas, coordenador para Vendas de Cargas Internacionais e especialistas em Compras e Contratos.
Em Barueri, há vagas para o escritório da companhia, em Alphaville, com oportunidades para analista de Telecom (Pleno e Sênior), analista de Parcerias e analista de Produtos. Há oportunidades com modelo de trabalho presencial e também híbrido.
Já para Campinas/Viracopos, há vagas para engenheiro de Segurança do Trabalho, agente de Aeroporto, analista de Planejamento e Controle de Manutenção. É na região que a companhia mantém seu Hangar de Manutenção, um dos maiores do país.
A seleção também contempla vagas afirmativas, como para Pessoas com Deficiência (PcD) para agente de Aeroporto para as bases de João Pessoa (PB), Recife (PE) e Campinas/Viracopos (SP), além de agente de Excelência ao Cliente para Belo Horizonte/Confins (MG).
Onde estão as vagas:
- Norte: Pará e Amazonas
- Nordeste: Pernambuco e Paraíba
- Distrito Federal: Brasília
- Sudeste: São Paulo e Minas Gerais
Para se candidatar, é preciso inicialmente identificar a vaga desejada no próprio site da Azul, destinado a ofertas de emprego. Em seguida, há um passo a passo para de sete etapas para o processo, com cadastro, testes, triagem, entrevista, oferta, pré-contratação e contratação.
