Azul abre vagas de emprego em 7 estados; veja cargos e como se candidatar

A companhia aérea Azul está com 58 vagas abertas para contratação efetiva e composição de banco de talentos em sete estados do Brasil.

O que aconteceu

Do total, 46 oportunidades estão concentradas em São Paulo, nas cidades de Campinas, Guarulhos e, principalmente, Barueri. No geral, as vagas são para analista de Dados e Analytics, executivo de Vendas, coordenador para Vendas de Cargas Internacionais e especialistas em Compras e Contratos.

Em Barueri, há vagas para o escritório da companhia, em Alphaville, com oportunidades para analista de Telecom (Pleno e Sênior), analista de Parcerias e analista de Produtos. Há oportunidades com modelo de trabalho presencial e também híbrido.