MPF pede suspensão de concursos da Marinha para adequação à lei de cotas
O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma ação civil pública que pede a suspensão imediata de concursos em andamento promovidos pela Marinha até que o número de vagas reservadas a candidatos cotistas seja corrigido de acordo com as regras em vigor.
O que aconteceu
O MPF afirma que a Marinha tem restringido irregularmente a quantidade de postos destinados a pessoas negras, pardas e com deficiência. Segundo a Procuradoria, os certames fracionam o total de vagas segundo especializações profissionais, o que reduziria a base sobre a qual os percentuais de cotas devem ser calculados, informa nota oficial da força armada.
Antes de ajuizar a ação, o MPF diz que buscou solucionar o caso pela via extrajudicial, por meio de uma recomendação expedida à Marinha. No documento, a instituição já requeria a retificação dos concursos em andamento, com a aplicação dos percentuais obrigatórios de cota sobre o total de vagas nesses e em futuros certames.
A Marinha recusou o pedido extrajudicial. A força alegou que esse cálculo poderia prejudicar o preenchimento efetivo das vagas por candidatos aptos ao exercício das especialidades profissionais.
Além de reservar o mínimo de 5% das vagas em concursos federais a pessoas com deficiência, a legislação atual sobre cotas elevou para 30% a quantidade desses postos que devem ser preenchidos por candidatos negros, pardos, indígenas ou quilombolas. A medida foi fixada pela Lei 15.142/2025, em vigor desde junho.
O MPF diz ainda que a prática contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, desde 2017, proíbe expressamente o fracionamento de vagas segundo especializações como método para burlar a política de ação afirmativa.
A divisão por especialidades e até mesmo subespecialidades [em concursos da Marinha], gerando a oferta separada de vagas, vinha e vem servindo de estratégia para afastar a incidência da legislação sobre o assunto. Trata-se, portanto, de evidente ilegalidade através da manipulação das vagas previstas no edital, fracionando os cargos em vagas independentes e, consequentemente, inviabilizando a reserva imediata de cotas para seus destinatários Ana Letícia Absy, procuradora regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo, autora da ação do MPF
Um dos casos analisados foi o concurso para o quadro técnico do corpo auxiliar da Marinha, que prevê um total de 62 vagas. Segundo a procuradoria, pelas normas vigentes em fevereiro deste ano, quando o edital foi lançado, o processo seletivo deveria ter disponibilizado pelo menos 20% desses postos exclusivamente a candidatos pretos ou pardos e 5% a pessoas com deficiência. Porém, as 11 vagas fixadas no certame para cota racial estariam abaixo desse percentual mínimo, enquanto os candidatos com deficiência não tiveram uma vaga sequer reservada.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.