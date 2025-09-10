MPF pede suspensão de concursos da Marinha para adequação à lei de cotas

A Marinha recusou o pedido extrajudicial. A força alegou que esse cálculo poderia prejudicar o preenchimento efetivo das vagas por candidatos aptos ao exercício das especialidades profissionais.

Além de reservar o mínimo de 5% das vagas em concursos federais a pessoas com deficiência, a legislação atual sobre cotas elevou para 30% a quantidade desses postos que devem ser preenchidos por candidatos negros, pardos, indígenas ou quilombolas. A medida foi fixada pela Lei 15.142/2025, em vigor desde junho.

O MPF diz ainda que a prática contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), que, desde 2017, proíbe expressamente o fracionamento de vagas segundo especializações como método para burlar a política de ação afirmativa.

A divisão por especialidades e até mesmo subespecialidades [em concursos da Marinha], gerando a oferta separada de vagas, vinha e vem servindo de estratégia para afastar a incidência da legislação sobre o assunto. Trata-se, portanto, de evidente ilegalidade através da manipulação das vagas previstas no edital, fracionando os cargos em vagas independentes e, consequentemente, inviabilizando a reserva imediata de cotas para seus destinatários Ana Letícia Absy, procuradora regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo, autora da ação do MPF

Um dos casos analisados foi o concurso para o quadro técnico do corpo auxiliar da Marinha, que prevê um total de 62 vagas. Segundo a procuradoria, pelas normas vigentes em fevereiro deste ano, quando o edital foi lançado, o processo seletivo deveria ter disponibilizado pelo menos 20% desses postos exclusivamente a candidatos pretos ou pardos e 5% a pessoas com deficiência. Porém, as 11 vagas fixadas no certame para cota racial estariam abaixo desse percentual mínimo, enquanto os candidatos com deficiência não tiveram uma vaga sequer reservada.