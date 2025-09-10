'Tinder do Emprego' aposta em IA e já soma 17 mil novas contratações

A inteligência artificial (IA) é uma das apostas da Emprega 360º, plataforma que conecta empresas com vagas a candidatos por meio de currículos interativos e geolocalização e ganhou o apelido de 'Tinder do Emprego'.
O que aconteceu
Por que 'Tinder do Emprego'? O funcionamento da plataforma se assemelha ao de aplicativos de relacionamento, com uma ferramenta que aproxima empresas e candidatos baseado em dados e perfis cruzados.
Fundada em 2019, a Emprega 360º promete agilizar busca por empregos. Segundo a empresa, a plataforma encurta o tempo de recrutamento, amplia a eficiência e elimina a necessidade de anúncios.
Começou com o Currículo Interativo em 2020, oferecendo uma ampla variedade de modelos de currículos digitais e interativos que podem ser personalizados de acordo com as necessidades de cada um.
Depois foi além e se transformou em uma plataforma que reúne IA, geolocalização e autoconhecimento para promover o 'match' entre empresas e pessoas.
Os números da Emprega 360º:
- Mais de 17 mil contratações efetivas
- 3,7 milhões de visualizações de vagas
- 320 mil inscrições
- 1.500 empresas ativas
Em cidades como Mariana (MG), a média de efetividade ou aproveitamento do SINE (Sistema Nacional de Emprego) subiu consideravelmente após o surgimento da plataforma. Ela era de aproximadamente 23% de acordo com a gestão local, já acima da média nacional —que varia em torno de 7% a 11%. Após a implantação, o número chegou a exatos 80,09% de efetividade, ou seja, a relação de vagas cadastradas x vagas ocupadas.
Com mais tecnologia e inteligência na intermediação de vagas, vamos apoiar nossos associados na contratação de talentos com mais agilidade e precisão. O projeto ACSO Emprega é mais do que uma ferramenta, é uma ponte entre empresas e trabalhadores. Estamos comprometidos em gerar oportunidades e transformar a realidade do mercado de trabalho em Sorocaba. É uma iniciativa que une inovação e impacto social Hygor Duarte, presidente da ACSO
Os pilares da Emprega 360º
O Emprega Day é um dos pilares da plataforma. Já realizado em escolas, ETECs e faculdades, e agora em processo de formatação para empresas, ele visa transformar a busca por trabalho em uma experiência coletiva: currículos digitais criados na hora, entrevistas imediatas e talks inspiracionais.
Outra aposta da empresa é o PodEmprega, podcast que busca ser referência em debates sobre futuro do trabalho, inovação e diversidade. Ele estreou em abril e já conta com quatro episódios.
A próxima novidade é o ACSO Emprega. O projeto será lançado no dia 29 de setembro, às 14h, em parceria com a Associação Comercial de Sorocaba — entidade centenária com mais de 4.000 associados e papel decisivo no fomento da economia regional. A união representa um novo caminho para distribuir a solução da Emprega 360° e alcançar o maior número de usuários.
Empregabilidade não é estar pronto, é estar em movimento. A Emprega 360° é esse movimento: tecnologia com propósito, impacto social real e um legado de dignidade para milhões de brasileiros Eduardo Killes e Samuel Tittonel, fundadores da Emprega 360º
