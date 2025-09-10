'Tinder do Emprego' aposta em IA e já soma 17 mil novas contratações

Começou com o Currículo Interativo em 2020, oferecendo uma ampla variedade de modelos de currículos digitais e interativos que podem ser personalizados de acordo com as necessidades de cada um.

Depois foi além e se transformou em uma plataforma que reúne IA, geolocalização e autoconhecimento para promover o 'match' entre empresas e pessoas.

Os números da Emprega 360º:

Mais de 17 mil contratações efetivas

3,7 milhões de visualizações de vagas

320 mil inscrições

1.500 empresas ativas

Em cidades como Mariana (MG), a média de efetividade ou aproveitamento do SINE (Sistema Nacional de Emprego) subiu consideravelmente após o surgimento da plataforma. Ela era de aproximadamente 23% de acordo com a gestão local, já acima da média nacional —que varia em torno de 7% a 11%. Após a implantação, o número chegou a exatos 80,09% de efetividade, ou seja, a relação de vagas cadastradas x vagas ocupadas.