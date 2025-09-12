Pepsico abre vagas para programas de trainee com salários de R$ 10 mil

A Pepsico, empresa de alimentos e bebidas responsável por marcas como Pepsi, Gatorade, Ruffles, Quaker e Toddy, está com dez vagas de emprego abertas para o seu programa de trainee, o Next Gen 2026.
O que aconteceu
O salário é de R$ 10 mil. O programa ainda oferece benefícios como vale refeição/restaurante, vale transporte, previdência privada, plataforma de idiomas gratuita, programa de educação continuada e seguro de vida, entre outros.
O período do programa é de 18 meses. Entre os requisitos estão: ter se graduado há, no mínimo, quatro anos; ter disponibilidade e tempo integral para participar do programa a partir de janeiro de 2026; e ter mobilidade nacional para mudança de localidade durante e após o programa.
Veja quais são as vagas e para onde
Itu
- Operações - Agro
- Operações - EHS (Saúde e Segurança do Trabalho)
Sorocaba
- Operações - Qualidade
São Paulo
- Vendas
- People
- Revenue Managament
- Marketing
O processo de seleção conta com quatro etapas: inscrição; avaliações virtuais; dinâmica de grupo e entrevista com lideranças; e painel final.
