Pepsico abre vagas para programas de trainee com salários de R$ 10 mil

Colaboração para o UOL
Imagem: Divulgação/Instagram @pepsico_br

A Pepsico, empresa de alimentos e bebidas responsável por marcas como Pepsi, Gatorade, Ruffles, Quaker e Toddy, está com dez vagas de emprego abertas para o seu programa de trainee, o Next Gen 2026.

O que aconteceu

O salário é de R$ 10 mil. O programa ainda oferece benefícios como vale refeição/restaurante, vale transporte, previdência privada, plataforma de idiomas gratuita, programa de educação continuada e seguro de vida, entre outros.

O período do programa é de 18 meses. Entre os requisitos estão: ter se graduado há, no mínimo, quatro anos; ter disponibilidade e tempo integral para participar do programa a partir de janeiro de 2026; e ter mobilidade nacional para mudança de localidade durante e após o programa.

Veja quais são as vagas e para onde

Itu

  • Operações - Agro
  • Operações - EHS (Saúde e Segurança do Trabalho)

Sorocaba

  • Operações - Qualidade

São Paulo

  • Vendas
  • People
  • Revenue Managament
  • Marketing

O processo de seleção conta com quatro etapas: inscrição; avaliações virtuais; dinâmica de grupo e entrevista com lideranças; e painel final.

