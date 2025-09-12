Assine UOL
Salários de até R$ 6 mil e benefícios: CRA-SP abre concurso com 730 vagas

Colaboração para o UOL
Imagem
Imagem: Getty Images

O Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP) está com 730 vagas abertas para concurso público com salários que chegam a quase R$ 6 mil, além de diversos benefícios.

O que aconteceu

São 22 vagas imediatas e 708 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para vários cargos de nível médio, técnico e superior.

Os salários variam entre R$ 1.622,00 a R$ 5.968,00, sendo o maior deles para Analista II e Procurador. Todos os cargos contemplam os seguintes benefícios:

  1. Auxilio Alimentação R$ 413 por mês
  2. Auxílio Refeição R$ 1.078 por mês;
  3. Auxílio Creche R$ 398 por mês;
  4. Auxílio ao Filho com Deficiência R$ 718 por mês;
  5. Auxílio Regime de Trabalho Híbrido R$ 92 por mês
  6. Plano de Saúde Médico e Hospitalar
  7. Plano Odontológico
  8. Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações
  9. Vale transporte

As inscrições começaram na quarta-feira (10) e vão até o dia 5 de novembro. Elas são feitas exclusivamente através do site do Instituto Quadrix, que organiza o concurso. As taxas variam entre R$ 65 (cargos de nível médio e técnico) e R$ 72 (nível superior).

As provas acontecem no dia 14 de dezembro e acontecem na cidade de São Paulo, com horários e locais a serem divulgados no dia 9 de dezembro. Elas serão divididas em:

  1. Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
  2. Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
  3. Avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.

