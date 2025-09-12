Salários de até R$ 6 mil e benefícios: CRA-SP abre concurso com 730 vagas

O Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP) está com 730 vagas abertas para concurso público com salários que chegam a quase R$ 6 mil, além de diversos benefícios.

O que aconteceu

São 22 vagas imediatas e 708 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para vários cargos de nível médio, técnico e superior.

Os salários variam entre R$ 1.622,00 a R$ 5.968,00, sendo o maior deles para Analista II e Procurador. Todos os cargos contemplam os seguintes benefícios: