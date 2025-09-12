Salários de até R$ 6 mil e benefícios: CRA-SP abre concurso com 730 vagas
O Conselho Regional de Administração de São Paulo (CRA-SP) está com 730 vagas abertas para concurso público com salários que chegam a quase R$ 6 mil, além de diversos benefícios.
O que aconteceu
São 22 vagas imediatas e 708 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para vários cargos de nível médio, técnico e superior.
Os salários variam entre R$ 1.622,00 a R$ 5.968,00, sendo o maior deles para Analista II e Procurador. Todos os cargos contemplam os seguintes benefícios:
- Auxilio Alimentação R$ 413 por mês
- Auxílio Refeição R$ 1.078 por mês;
- Auxílio Creche R$ 398 por mês;
- Auxílio ao Filho com Deficiência R$ 718 por mês;
- Auxílio Regime de Trabalho Híbrido R$ 92 por mês
- Plano de Saúde Médico e Hospitalar
- Plano Odontológico
- Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações
- Vale transporte
As inscrições começaram na quarta-feira (10) e vão até o dia 5 de novembro. Elas são feitas exclusivamente através do site do Instituto Quadrix, que organiza o concurso. As taxas variam entre R$ 65 (cargos de nível médio e técnico) e R$ 72 (nível superior).
As provas acontecem no dia 14 de dezembro e acontecem na cidade de São Paulo, com horários e locais a serem divulgados no dia 9 de dezembro. Elas serão divididas em:
- Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- Avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de nível superior.
