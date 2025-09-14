PM, Cemig, MGS, e outros órgãos: concursos públicos ofertam 21,8 mil vagas

Concursos públicos oferecem 21.817 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 37,8 mil.

Concursos abertos

O maior concurso tem 2.200 vagas. Elas são oferecidas pela PM-SP (Polícia Militar de São Paulo).

O salário mais alto é de R$ 37,8 mil. O valor será pago para quem passar nos concursos do MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), do TRF6 (Tribunal Regional Federal da 6ª Região)/MG e do MP-ES (Ministério Público do Espírito Santo).