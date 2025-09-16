Feirão de empregos online abre mais de 8.000 vagas para jovens

Acontece nos dias 23 e 24 de setembro a Feira de Empregabilidade da Aliança pelos Jovens, evento online que oferece mais de oito mil empregos para jovens de 18 a 29 anos.
O que aconteceu
O feirão conta com a participação de mais de 20 empresas. "Procuramos jovens que desejam potencializar suas carreiras e estão em busca da primeira oportunidade de emprego ou do próximo passo profissional. Se você é este jovem, vem participar da Feira de Empregabilidade da Aliança", diz convite no site oficial do evento.
Criada em 2015 pela Nestlé, a Aliança pelos Jovens reúne várias empresas brasileiras com a missão de capacitar, empregar e incluir os jovens no mercado de trabalho. Além da própria Nestlé, empresas como L'Oreal e Braskem também participam do feirão online.
A feira terá um painel com líderes inspiradores, rodas de conversa e workshops. Além disso, os jovens terão a possibilidade de conversar ao vivo com as empresas participantes.
As inscrições ficam abertas até o dia 24 de setembro. Elas são feitas através do site da Aliança pelos Jovens, e a participação no evento é gratuita.
Haverá vagas de emprego para aprendiz, estágio, trainee e outras posições de entrada, como analistas e assistentes. O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) também participa do evento, com oferta de mais de quatro mil vagas de estágios.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.