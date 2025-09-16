Feirão de empregos online abre mais de 8.000 vagas para jovens

Acontece nos dias 23 e 24 de setembro a Feira de Empregabilidade da Aliança pelos Jovens, evento online que oferece mais de oito mil empregos para jovens de 18 a 29 anos.

O que aconteceu

O feirão conta com a participação de mais de 20 empresas. "Procuramos jovens que desejam potencializar suas carreiras e estão em busca da primeira oportunidade de emprego ou do próximo passo profissional. Se você é este jovem, vem participar da Feira de Empregabilidade da Aliança", diz convite no site oficial do evento.

Criada em 2015 pela Nestlé, a Aliança pelos Jovens reúne várias empresas brasileiras com a missão de capacitar, empregar e incluir os jovens no mercado de trabalho. Além da própria Nestlé, empresas como L'Oreal e Braskem também participam do feirão online.