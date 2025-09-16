Gigante do atacarejo abre 300 vagas para nova unidade no interior de SP
O Grupo Assaí, gigante do atacarejo, abriu processo seletivo para a contratação de colaboradores da sua nova loja na cidade de Sumaré, interior de São Paulo.
O que aconteceu
Segundo a Prefeitura de Sumaré, são mais de 300 oportunidades diretas em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Entre as funções estão vagas para repositores, operadores de caixa, empacotadores, atendentes, auxiliares, cargos de liderança e também funções técnicas como nutricionista e assistente de TI.
Henrique do Paraíso (Republicanos), prefeito da cidade, disse que a nova unidade deve ficar pronta no mês de dezembro. "Um investimento histórico chega a Sumaré! O grupo Assaí está trazendo R$ 50 milhões, gerando 300 empregos diretos e mais de 1.000 indiretos", postou em seu Instagram.
Como se candidatar. Os interessados devem comparecer presencialmente ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré, responsável pela intermediação das contratações. É necessário apresentar documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado no ato da inscrição.
Endereço: Rua Justino França, 143 - Jardim São Carlos, Sumaré
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
Confira todas as vagas disponíveis:
- Repositores de Mercadorias: 86 vagas - ensino médio completo e experiência na área
- Repositor Pleno de Mercadorias: 07 vagas - ensino médio completo e experiência na área
- Auxiliar de Açougue: 10 vagas - ensino fundamental completo e experiência na área
- Atendente de Vendas de Cartão: 07 vagas - ensino médio completo e experiência na área
- Operador de Televendas: 02 vagas - ensino médio completo e experiência na área
- Chefe de Seção Açougue: 01 vaga - ensino médio completo e experiência na área
- Chefe de Seção Padaria: 01 vaga - ensino médio completo e experiência na área
- Auxiliar de RH: 01 vaga - ensino superior completo em Administração ou Gestão de RH e experiência na área
- Cartazista: 01 vaga - ensino médio completo e conhecimento em materiais para confecção de cartazes
- Chefe de Seção de Mercearia: 04 vagas - ensino médio completo e experiência na área
- Chefe de Seção de Hortifruti (FLV): 01 vaga - ensino médio completo e experiência na área
- Chefe de Seção de Perecíveis: 02 vagas - ensino médio completo e experiência na área
- Fiscal de Prevenção de Perdas: 01 vaga - ensino médio completo e experiência na área
- Chefe de Seção de Prevenção de Perdas: 02 vagas - ensino médio completo e experiência na área
- Nutricionista: 01 vaga - ensino superior completo em Nutrição, CRN ativo e experiência na área
- Auxiliar de Cozinha: 04 vagas - ensino médio completo e experiência na área
- Assistente de TI: 01 vaga - ensino superior cursando ou técnico completo na área e experiência na área
- Chefe de Venda de Cartão: 01 vaga - ensino médio completo e experiência na área
- Chefe de Recebimento de Notas Fiscais: 01 vaga - ensino médio completo, informática básica e experiência na área
- Auxiliar de Recebimento de Notas Fiscais: 03 vagas - ensino médio completo, informática básica e experiência na área
- Chefe de Depósito: 01 vaga - ensino médio completo e experiência na área
- Auxiliar de Depósito: 15 vagas - ensino médio completo e experiência na área
- Operador de Empilhadeira: 06 vagas - ensino médio completo, curso de empilhadeira, CNH B e experiência na área
- Chefe de Cafeteria: 01 vaga - ensino médio completo e experiência na área
- Conferente: 05 vagas - ensino médio completo e experiência na área
- Operador de Caixa: 71 vagas - ensino médio completo e experiência na área
- Atendente Cafeteria: 05 vagas - ensino médio completo e experiência na área
- Fiscal de Caixa: 07 vagas - ensino médio completo e experiência na área
- Empacotador: 10 vagas - ensino médio completo ou cursando
- Cozinheiro: 01 vaga - ensino médio completo e experiência na área
- Chefe Frente de Caixa: 02 vagas - ensino médio completo e experiência na área
- Açougueiro: 12 vagas - ensino fundamental completo e experiência na área
- Atendimento ao Cliente: 04 vagas - ensino médio completo, informática básica e experiência na área
- Padeiro: 02 vagas - ensino médio incompleto e experiência na área
- Chefe de Manutenção: 01 vaga - técnico em Eletrotécnica/Edificações, NR10 e experiência na área
- Auxiliar de Manutenção: 01 vaga - ensino médio completo, NR10 e experiência na área
