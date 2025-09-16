Gigante do atacarejo abre 300 vagas para nova unidade no interior de SP

O Grupo Assaí, gigante do atacarejo, abriu processo seletivo para a contratação de colaboradores da sua nova loja na cidade de Sumaré, interior de São Paulo.

O que aconteceu

Segundo a Prefeitura de Sumaré, são mais de 300 oportunidades diretas em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Entre as funções estão vagas para repositores, operadores de caixa, empacotadores, atendentes, auxiliares, cargos de liderança e também funções técnicas como nutricionista e assistente de TI.

Henrique do Paraíso (Republicanos), prefeito da cidade, disse que a nova unidade deve ficar pronta no mês de dezembro. "Um investimento histórico chega a Sumaré! O grupo Assaí está trazendo R$ 50 milhões, gerando 300 empregos diretos e mais de 1.000 indiretos", postou em seu Instagram.