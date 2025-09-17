Como identificar (e evitar) um 'funcionário problema' com simples perguntas

David Royce, empreendedor com larga experiência à frente de empresas de controle de pragas nos Estados Unidos, passou com o decorrer do tempo a saber identificar, já na entrevista de emprego, quais os funcionários que tendem a trazer problemas (e não soluções) para a equipe.

O que aconteceu

Um dos sinais é falar negativamente sobre empregadores anteriores. "Está totalmente ok ter coisas positivas e negativas", disse ao CNBC Make It. Porém, se o candidato focar muito no lado negativo, "o problema provavelmente" é essa pessoa, alerta Royce, fundador da Aptiva, terceira maior empresa de controle de pragas residencial na América do Norte.

Para reconhecer os candidatos a 'funcionário problema', Royce gosta de fazer perguntas específicas aos entrevistados. 'Como você poderia ter mudado essa situação [do emprego anterior]?', é uma delas. Ele pede ainda aos candidatos que 'contem sobre seu empregador anterior'. "O que eles poderiam ter feito para melhorar?", é outro exemplo.