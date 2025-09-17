Prefeitura de SP tem mutirão com 1.300 vagas para GP do Brasil e PCDs

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da Prefeitura de São Paulo faz hoje e amanhã duas edições do Contrata SP, mutirão que oferece mais de 1.300 vagas de emprego.

O que aconteceu

O primeiro mutirão já está em andamento e vai até as 16h (de Brasília) de hoje. Ele é voltado para oportunidades de trabalho temporário para o fim de ano, e os processos seletivos ocorrem nas unidades Central e Interlagos.

No Cate Interlagos, o mutirão conta com vagas para vigilante patrimonial e controlador de acesso para trabalhar no GP Brasil de F-1, previsto para novembro deste ano. Ambas as atividades requerem experiência e disponibilidade de horário - ganhos entre R$ 200 e R$ 250/dia.