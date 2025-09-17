Prefeitura de SP tem mutirão com 1.300 vagas para GP do Brasil e PCDs

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da Prefeitura de São Paulo faz hoje e amanhã duas edições do Contrata SP, mutirão que oferece mais de 1.300 vagas de emprego.
O que aconteceu
O primeiro mutirão já está em andamento e vai até as 16h (de Brasília) de hoje. Ele é voltado para oportunidades de trabalho temporário para o fim de ano, e os processos seletivos ocorrem nas unidades Central e Interlagos.
No Cate Interlagos, o mutirão conta com vagas para vigilante patrimonial e controlador de acesso para trabalhar no GP Brasil de F-1, previsto para novembro deste ano. Ambas as atividades requerem experiência e disponibilidade de horário - ganhos entre R$ 200 e R$ 250/dia.
Os interessados na vaga de vigilante precisam possuir curso de reciclagem de vigilante atualizada e de extensão em grandes eventos. Já para controlador será necessário curso de controladoria de acesso.
Já na unidade central, há oportunidades temporárias para períodos de trabalho entre 90 e 180 dias, com possibilidade de efetivação. Entre os cargos se destacam atendente, estoquista, promotor de vendas, repositor, operador de empilhadeira, com salários de até R$ 2.552.
Vagas para PcD com quase R$ 9 mil de salário
Amanhã, é a vez das pessoas com deficiência (PcD) terem acesso a um mutirão exclusivo, com acesso a equipes de recursos humanos com mais de 200 vagas de emprego e ganhos de até R$ 8.980. Entre as oportunidades estão cargos como auxiliar de farmácia, médico, auxiliar de governança, recepcionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, musicoterapeuta, auxiliar de logística, telefonista, encanador, entre outras.
As inscrições são realizadas pelo Portal Cate até a véspera do processo seletivo. No dia, é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e currículo atualizado, no caso das pessoas com deficiência há a necessidade de apresentar o laudo médico atualizado.
A ação conta com parceria da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que disponibiliza suporte técnico para atendimento dos candidatos.
Serviço
Contrata SP - Vagas Temporárias de Fim de Ano
- Cate Central - Av. Rio Branco, 252 - Centro
- Cate Interlagos - Av. Interlagos, 6122 - Interlagos
- Data: 17/09
- Hora: até às 16h
Contrata SP - Pessoa com Deficiência
- Cate Central - Av. Rio Branco, 252 - Centro
- Data: 18/09
- Hora: 9h às 16h
- Inscrições até 17 de setembro pelo Portal Cate
