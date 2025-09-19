Plataforma abre mais de 50 mil vagas gratuitas para cursos em tecnologia
A Dio, plataforma de educação e empregabilidade tech, está com quatro bootcamps abertos com milhares de vagas para capacitação gratuita.
Os bootcamps são em parceria com Microsoft, Santander, Avanade e Klabin. As bolsas são 100% gratuitas e abertas a interessados de todo o Brasil.
Microsoft
O bootcamp Microsoft Certification Challenge está em sua quarta edição e oferece 15 mil bolsas gratuitas. É uma oportunidade para profissionais de tecnologia que desejam avançar suas carreiras com certificações oficiais e acesso a uma das maiores competições internacionais de inovação em Inteligência Artificial, o Hackathon Microsoft.
Serão 3 bootcamps gratuitos com trilhas preparatórias para certificações altamente valorizadas no mercado de tecnologia. Um voucher gratuito para a realização do exame oficial da Microsoft será concedido aos 250 primeiros participantes que concluírem cada trilha.
As inscrições abrem dia 11 deste mês e vão até 19 de outubro. Os interessados devem escolher sua certificação e se inscrever gratuitamente na plataforma da Dio.
Santander
A segunda edição do Santander Bootcamp 2025 tem foco na capacitação de talentos em desenvolvimento de software e oferece 30 mil bolsas gratuitas. A iniciativa oferece uma jornada completa, do básico ao avançado, com aulas teóricas, projetos práticos, desafios de código e mentorias exclusivas conduzidas por especialistas que já atuam no mercado.
Os participantes aprovados poderão escolher entre uma dessas 3 trilhas de atuação. O programa oferece certificação gratuita, totalmente online, e está aberto a todos que desejam iniciar ou avançar sua carreira na área de tecnologia.
As inscrições estão abertas até 19/10/2025 e podem ser feitas pelo Santander Open Academy.
Klabin
A Klabin promove o Bootcamp de Análise de dados com Excel e Power BI. O programa da empresa, produtora e exportadora de papéis para embalagens e soluções sustentáveis em embalagens de papel, é gratuito e visa ampliar o acesso à tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades técnicas e práticas essenciais para o mercado de dados.
O bootcamp combina conteúdos gravados da Dio com mentorias ao vivo conduzidas por especialistas da Klabin e tem uma trilha de conteúdo com mais de 97 horas. Estão sendo oferecidas 5 mil bolsas, com acesso liberado após a confirmação da inscrição.
As inscrições são feitas diretamente pela plataforma da Dio.
Avanade
A Avanade está com 12 mil bolsas gratuitas e prepara os participantes para as principais carreiras em desenvolvimento back-end. A empresa é líder em fornecimento de serviços de consultoria e nuvem, IA e soluções sustentáveis para indústria em todo o ecossistema da Microsoft,
O programa, chamado Avanade Back-end com .NET e IA, tem 63h de conteúdo e proporciona uma imersão prática e teórica, com mentorias ao vivo, projetos práticos, desafios de código e experiências colaborativas.
Um diferencial desta edição é que profissionais já podem começar o bootcamp realizando o teste de nivelamento para prospectarem algumas das vagas para atuação em São Paulo e Recife. Assim, os destaques nesta etapa já têm a possibilidade de integrar o processo seletivo para vagas abertas, aumentando significativamente as chances de contratação logo no início do programa.
Para se inscrever e obter mais informações sobre o Bootcamp, é preciso acessar o site da Dio e preencher os dados solicitados.
