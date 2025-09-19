Plataforma abre mais de 50 mil vagas gratuitas para cursos em tecnologia

Serão 3 bootcamps gratuitos com trilhas preparatórias para certificações altamente valorizadas no mercado de tecnologia. Um voucher gratuito para a realização do exame oficial da Microsoft será concedido aos 250 primeiros participantes que concluírem cada trilha.

As inscrições abrem dia 11 deste mês e vão até 19 de outubro. Os interessados devem escolher sua certificação e se inscrever gratuitamente na plataforma da Dio.

Santander

A segunda edição do Santander Bootcamp 2025 tem foco na capacitação de talentos em desenvolvimento de software e oferece 30 mil bolsas gratuitas. A iniciativa oferece uma jornada completa, do básico ao avançado, com aulas teóricas, projetos práticos, desafios de código e mentorias exclusivas conduzidas por especialistas que já atuam no mercado.

Os participantes aprovados poderão escolher entre uma dessas 3 trilhas de atuação. O programa oferece certificação gratuita, totalmente online, e está aberto a todos que desejam iniciar ou avançar sua carreira na área de tecnologia.

As inscrições estão abertas até 19/10/2025 e podem ser feitas pelo Santander Open Academy.