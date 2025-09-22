Inscrições para concurso do TJ-SP acabam hoje; salário é de R$ 6.344

As inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para o cargo de escrevente técnico judiciário na capital e outras 29 cidades terminam hoje.

O que aconteceu

As inscrições são feitas no site da Fundação Vunesp e vão até as 23h59 (de Brasília) desta segunda-feira. A taxa de inscrição é de R$81 e poderá ser paga até amanhã, dia 23.

O salário é de R$ 6.344,94, além de auxílios para alimentação, saúde e transporte. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.