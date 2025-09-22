Inscrições para concurso do TJ-SP acabam hoje; salário é de R$ 6.344

As inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para o cargo de escrevente técnico judiciário na capital e outras 29 cidades terminam hoje.
As inscrições são feitas no site da Fundação Vunesp e vão até as 23h59 (de Brasília) desta segunda-feira. A taxa de inscrição é de R$81 e poderá ser paga até amanhã, dia 23.
O salário é de R$ 6.344,94, além de auxílios para alimentação, saúde e transporte. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
Todas as vagas são para a formação de cadastro reserva e requerem ensino médio. Além da comarca da capital, Há oportunidades para as seguintes circunscrições judiciárias:
- 2ª CJ - São Bernardo do Campo e Diadema
- 3ª CJ - Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Caetano do Sul
- 4ª CJ - Osasco, Barueri, Carapicuíba, Jandira e Santana de Parnaíba
- 44ª CJ - Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel
- 45ª CJ - Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano
- 52ª CJ - Itapecerica da Serra, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapevi, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista
As provas objetiva e discursiva (redação) estão marcadas para o dia 7 de dezembro, na capital. A validade do concurso é de um ano, podendo ser prorrogada por mais um ano.
