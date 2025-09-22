Prefeitura-SP promove mutirão de emprego e abre mais de 2.000 vagas para F1

O processo seletivo acontece nos dias 22, 23 e 24 de setembro, a partir das 9h, no Cate Interlagos (Av. Interlagos, 6122). Nesse caso, é preciso levar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital). As inscrições também podem ser feitas pelo Portal Cate.

Demais vagas

Para as demais vagas, os salários variam de acordo com os cargos, indo de R$ 900 (estágio) até R$ 6.500 (encarregado de obras). Há oportunidades em áreas como comércio, serviços, construção civil, entre outras.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se cadastrar no Portal Cate ou comparecer a uma das 46 unidades do centro (veja mais abaixo) - incluindo postos fixos e móveis - até 24 de setembro. Quem optar pelo atendimento presencial deve levar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).

Para atendente no comércio são mais de 700 oportunidades em mercados, lanchonetes, lojas, entre outros. A maioria das vagas não exige experiência, sendo necessário ter escolaridade a partir do ensino fundamental. As remunerações vão de R$ 1.518 a R$ 2.700.

Quem atua como caixa ou deseja iniciar nessa atividade encontra mais de 150 vagas no Cate nesta semana. Com chances em toda a cidade, os candidatos podem se inscrever em vagas mais próximas de suas moradias, como nos bairros Tucuruvi, na zona norte, São Miguel e Vila Prudente, na zona leste.