Prefeitura-SP promove mutirão de emprego e abre mais de 2.000 vagas para F1
O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Prefeitura de São Paulo, promove um mutirão de emprego e oferece mais de 3 mil vagas nesta semana, incluindo oportunidades para trabalhar no GP do Brasil, da Fórmula 1.
O que aconteceu
O Contrata SP - Fórmula 1 oferece mais de 2.000 vagas temporárias para trabalhar no evento, que acontece no dia 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos. As oportunidades são para controlador de acesso, vigilante e auxiliar de limpeza, com diárias entre R$ 120 e R$ 250.
Para a função de vigilante, é obrigatório ter o curso de reciclagem de vigilante e a extensão em grandes eventos. Já para controlador de acesso, é necessário possuir o curso específico de controladoria de acesso. Já para auxiliar de limpeza não há exigência de experiência anterior.
O processo seletivo acontece nos dias 22, 23 e 24 de setembro, a partir das 9h, no Cate Interlagos (Av. Interlagos, 6122). Nesse caso, é preciso levar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital). As inscrições também podem ser feitas pelo Portal Cate.
Demais vagas
Para as demais vagas, os salários variam de acordo com os cargos, indo de R$ 900 (estágio) até R$ 6.500 (encarregado de obras). Há oportunidades em áreas como comércio, serviços, construção civil, entre outras.
Para participar do processo seletivo, os interessados devem se cadastrar no Portal Cate ou comparecer a uma das 46 unidades do centro (veja mais abaixo) - incluindo postos fixos e móveis - até 24 de setembro. Quem optar pelo atendimento presencial deve levar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).
Para atendente no comércio são mais de 700 oportunidades em mercados, lanchonetes, lojas, entre outros. A maioria das vagas não exige experiência, sendo necessário ter escolaridade a partir do ensino fundamental. As remunerações vão de R$ 1.518 a R$ 2.700.
Quem atua como caixa ou deseja iniciar nessa atividade encontra mais de 150 vagas no Cate nesta semana. Com chances em toda a cidade, os candidatos podem se inscrever em vagas mais próximas de suas moradias, como nos bairros Tucuruvi, na zona norte, São Miguel e Vila Prudente, na zona leste.
Há mais de 200 vagas permanentes disponíveis na área de limpeza, distribuídas por todas as regiões da cidade. A maioria exige experiência prévia e escolaridade compatível com o cargo, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 2.745.
No setor de cozinha, são mais de 40 vagas permanentes disponíveis em todas as regiões da capital. A maioria das empresas pedem experiência prévia, e os salários vão de R$ 1.722 a R$ 2.500.
SERVIÇO
Contrata SP - Fórmula 1
- Local: Cate Interlagos - Av. Interlagos, 6122 - Interlagos
- Data: 22, 23 e 24 de setembro
- Hora: 9h às 16h
- Inscrições até 24 de setembro
Vagas gerais
- Inscrições até 24 de setembro (quarta-feira), 18h
Zona Central
- Cate Central - Av. Rio Branco, 252 - Campos Elíseos
- Cate Central - Rua Quinze de Novembro, 268 (Descomplica SP)
Zona Norte
- Cate Freguesia/Brasilândia - Av. João Marcelino Branco, 95 - Vila dos Andrades (Descomplica SP)
- Cate Jaçanã/Tremembé - Rua Luis Stamatis, 300 - Jaçanã (Descomplica SP)
- Cate Jaraguá - Estrada de Taipas, 990 - Pq. Nações Unidas (Descomplica SP)
- Cate Perus - Rua Ylídio Figueiredo, 285 - Perus (Descomplica SP)
- Cate Pirituba - Rua Paula Ferreira, 1708 - Vila Pirituba (Descomplica SP)
- Cate Santana - Av. Tucuruvi, 808 - Tucuruvi (Descomplica SP)
- Cate Casa Verde - Avenida Ordem e Progresso, 1001 (Descomplica SP)
- Cate Vila Maria/Vila Guilherme - Rua General Mendes, 111 - Vila Maria Alta (Descomplica SP)
- Cate CIC Norte - Rua Ari da Rocha Miranda, 36 - Conjunto Habitacional Jova Rural
- Cate Parque Novo Mundo - Avenida Ernesto Augusto Lopes, 100 (CEU)
Zona Sul
- Cate Campo Limpo - Av. Giovanni Gronchi, 7143 - 4º andar - Vila Andrade (Descomplica SP)
- Cate Cidade Ademar - Av. Yervant Kissajikian, 416 - Vila Constância (Descomplica SP)
- Cate Interlagos - Av. Interlagos, 6122 - Interlagos
- Cate Ipiranga - Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 - Ipiranga (Descomplica SP)
- Cate Jabaquara - Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 - Jabaquara (Descomplica SP)
- Cate M'Boi Mirim - Av. Guarapiranga, 1695 - Vila Socorro (Descomplica SP)
- Cate Parelheiros - Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 - Jd. Dos Alamos (Descomplica SP)
- Cate Santo Amaro - Praça Floriano Peixoto, 54 - Santo Amaro (Descomplica SP)
- Cate Vila Mariana - Rua José de Magalhães, 500 - Vila Clementino (Descomplica SP)
- Cate Capela do Socorro - Rua Cassiano dos Santos, 499 - Jd. Clipper (Descomplica SP)
- Cate CIC Sul - Rua José Manoel Camisa Nova, 100
Zona Leste
- Cate Aricanduva - Av. Aricanduva, 5777 - Aricanduva (Descomplica SP)
- Cate Cidade Tiradentes - Av. Ragueb Chohfi, 7001 - Guaianases (Descomplica SP)
- Cate Guaianases - Rua Copenhague, 92 - Guaianases (Descomplica SP)
- Cate Itaim Paulista - Av. Marechal Tito, 3012 - São Miguel Paulista (Descomplica SP)
- Cate Itaquera - Rua Augusto Carlos Bauman, 851 - Itaquera
- Cate Itaquera 2 - Av Itaquera 6735 (Descomplica SP)
- Cate Penha - Rua Candapuí, 492 - Vila Marieta (Descomplica SP)
- Cate São Mateus - Av. Ragueb Chohfi, 1400 - Jd. Três Marias (Descomplica SP)
- Cate São Miguel Paulista - Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 - Vila Jacuí (Descomplica SP)
- Cate Sapopemba - Av. Sapopemba, 9064 - Jd. Aurora (Descomplica SP)
- Cate Vila Prudente - Av. do Oratório, 172 - Jd. Independência (Descomplica SP)
- Cate Ermelino Matarazzo - Rua Boturussu, 1180 - Parque Boturussu (Descomplica SP)
- Cate Mooca - Rua Hipódromo, 1552 - Mooca (Descomplica SP)
Zona Oeste
- Cate Butantã - Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201 - Jd. Peri (Descomplica SP)
- Cate Pinheiros - Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7123 (Descomplica SP)
- Cate Lapa - Rua Guaicurus, 1000 - Água Branca (Descomplica SP)
- Cate Pinheirinho D'agua - Rua Camillo Zanotti (CEU)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.