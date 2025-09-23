Trabalho invisível: mergulhadores ficam 5h debaixo d'água 'limpando' navios

Entre as atividades mais comuns estão a limpeza de cascos e hélices de navios, que melhora o desempenho e prolonga a vida útil da embarcação. Hélices limpas reduzem o atrito com a água, economizam combustível e aumentam a estabilidade e segurança da navegação.

O trabalho costuma começar cedo, com horas de navegação até o local onde o navio está ancorado.

No caso do meu barco, que é muito moderno, não usamos cilindros e temos fornecimento contínuo de ar. Tem que estar atento sempre, porque qualquer falha pode ser fatal. Temos um sistema reserva nas costas, mas é preciso saber onde você está, como sair dali e o que fazer em caso de emergência.

Marco Aurélio Passos Soares

O tempo submerso varia conforme a profundidade. Até 10 metros, a permanência pode ser de 4 a 5 horas, segundo as normas da Marinha.

"Primeiro fazemos a inspeção. Se a limpeza for aprovada, colocamos até cinco mergulhadores na água. Trabalhamos em turnos de 3 a 4 horas, sempre em equipes, vamos revezando na raspagem de cracas, ostras, algas e limo manualmente. Depois, desce o maquinário com escovas que complementam a limpeza, tomando todo o cuidado para proteger a pintura do casco. Tiramos fotos e fazemos vídeos para comprovar que o trabalho foi concluído com sucesso. Geralmente, no final do dia, encerramos tudo", explica Marco.

Além do trabalho exaustivo, Marco relata que a vida marinha sempre surpreende: "Aqui em Paranaguá é comum encontrar o mero, peixe gigante, às vezes do tamanho de um Fusca. Eles são mansinhos. Golfinhos também aparecem de vez em quando."