Shopee abre mais de 10 mil vagas para reforçar operações de fim de ano

A Shopee abriu mais de 10 mil vagas temporárias e permanentes em todo o Brasil para reforçar suas operações durante a temporada de fim de ano.
O que aconteceu
O reforço é parte da preparação para as grandes campanhas de final de ano, como o 11.11 - A Maior Liquida do Ano, a Black Friday e o Natal. As oportunidades estão distribuídas em 20 estados e no Distrito Federal.
A empresa mais que dobrou o número de vagas em relação ao ano passado. As oportunidades são para operações logísticas e áreas corporativas.
A temporada de compras movimenta o mercado e a economia, além de criar oportunidades para milhares de profissionais. Estamos comprometidos em ampliar nossos times de forma responsável e em garantir sempre a melhor experiência para nossos usuários Karina Hartung, head de Pessoas da Shopee
Vagas por quase todo Brasil
As posições nas unidades logísticas são para apoiar o crescimento sazonal, presenciais e administradas por consultorias parceiras. Os interessados podem se inscrever por meio do site de vagas da Shopee.
Os candidatos devem ter ensino fundamental completo, disponibilidade para atuar em diferentes turnos e perfil comprometido e proativo. Experiência prévia na função será considerada um diferencial.
As vagas estão distribuídas em: Amazonas (11), Bahia (56), Ceará (31), Distrito Federal (59), Espírito Santo (117), Goiás (119), Maranhão (10), Minas Gerais (964), Mato Grosso do Sul (45), Pará (18), Paraíba (2), Pernambuco (82), Piauí (1), Paraná (246), Rio de Janeiro (327), Rio Grande do Norte (5), Rio Grande do Sul (76), Santa Catarina (410), Sergipe (20), São Paulo (6833) e Tocantins (15).
Já para as posições nos escritórios da Shopee, em São Paulo (SP), os requisitos variam de acordo com a área e o cargo. É possível ter mais informações na página de carreiras da Shopee.
Programa Jovem Aprendiz
A Shopee também está com as inscrições abertas para o Programa de Jovem Aprendiz voltado para as operações logísticas da empresa em diversos estados do país. As vagas são direcionadas a jovens de 18 a 21 anos, que já concluíram ou estão cursando Ensino Médio e que tenham disponibilidade para trabalhar no período da manhã ou à tarde.
O salário é de R$ 1.069,48, além de Vale-Refeição (R$ 18,18 por dia útil) e Vale-Alimentação (R$ 400,00 por mês). Para participar do processo seletivo, os interessados devem se candidatar até o final de outubro no site oficial do marketplace. A seleção contará com escolha de perfis, entrevistas com RHs e gestores e, por fim, o processo admissional.
