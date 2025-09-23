Shopee abre mais de 10 mil vagas para reforçar operações de fim de ano

A Shopee abriu mais de 10 mil vagas temporárias e permanentes em todo o Brasil para reforçar suas operações durante a temporada de fim de ano.

O que aconteceu

O reforço é parte da preparação para as grandes campanhas de final de ano, como o 11.11 - A Maior Liquida do Ano, a Black Friday e o Natal. As oportunidades estão distribuídas em 20 estados e no Distrito Federal.

A empresa mais que dobrou o número de vagas em relação ao ano passado. As oportunidades são para operações logísticas e áreas corporativas.