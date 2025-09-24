Jovem aprendiz da Petrobras: companhia abre mais de 700 vagas em 23 cidades

A Petrobras anunciou ontem a abertura de mais de 700 vagas para aprendizes em 13 estados e no Distrito Federal.

O que aconteceu

Os aprendizes terão direito a carteira de trabalho assinada com salário-mínimo integral (R$ 1.518,00), vale-transporte, 13º salário, férias, FGTS e possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e ao programa de atividade física da companhia. A jornada de aprendizagem será de 4 quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 6 a 12 de outubro, por meio do site do programa Jovem Aprendiz da Petrobrás. Para concorrer às vagas é preciso ter, na data de inscrição, idade mínima a partir de 14 anos e máxima de 21 anos e 7 meses. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade máxima. Candidatos que ainda não concluíram o Ensino Médio devem comprovar matrícula e frequência à escola, e o curso de aprendizagem escolhido deve ser em horário distinto do turno escolar.