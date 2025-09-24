Jovem aprendiz da Petrobras: companhia abre mais de 700 vagas em 23 cidades
A Petrobras anunciou ontem a abertura de mais de 700 vagas para aprendizes em 13 estados e no Distrito Federal.
O que aconteceu
Os aprendizes terão direito a carteira de trabalho assinada com salário-mínimo integral (R$ 1.518,00), vale-transporte, 13º salário, férias, FGTS e possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e ao programa de atividade física da companhia. A jornada de aprendizagem será de 4 quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 6 a 12 de outubro, por meio do site do programa Jovem Aprendiz da Petrobrás. Para concorrer às vagas é preciso ter, na data de inscrição, idade mínima a partir de 14 anos e máxima de 21 anos e 7 meses. Para pessoas com deficiência, não há limite de idade máxima. Candidatos que ainda não concluíram o Ensino Médio devem comprovar matrícula e frequência à escola, e o curso de aprendizagem escolhido deve ser em horário distinto do turno escolar.
A Petrobrás prioriza em seu programa a inclusão de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social. Há reserva de 30% de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas, 20% de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), 15% para adolescentes egressos de trabalho infantil e/ou trabalho análogo à escravidão e 10% para adolescentes em situação de acolhimento institucional ou cumprimento de medida socioeducativa.
A Petrobras reafirma também nesta edição seu compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, trazendo inovações nos critérios de seleção e o estabelecimento de cotas para grupos específicos e a adoção de um sistema de pontuações que prioriza a maior inclusão de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e /ou risco social
As oportunidades são para 23 municípios de 13 estados, além do Distrito Federal.
- Manaus (AM)
- Salvador (BA)
- Fortaleza (CE)
- Linhares (ES)
- Vitória (ES)
- Betim (MG)
- Juiz De Fora (MG)
- Recife (PE)
- Curitiba (PR)
- Natal (RN)
- Canoas (RS)
- Aracaju (SE)
- Cubatão (SP)
- Mauá (SP)
- Paulínia (SP)
- Santos (SP)
- São José dos Campos (SP)
- Duque de Caxias (RJ)
- Macaé (RJ)
- Rio de Janeiro (RJ)
- São Gonçalo (RJ)
- Brasília (DF)
- Três Lagoas (MS)
O programa terá duração de 21 meses, oferecendo cursos de aprendizagem profissional básica, além de cursos técnicos. Para a formação profissional, a Petrobras conta com a parceria do SENAI para a realização de 30 cursos profissionalizantes, sendo 18 de aprendizagem básica e 12 de nível técnico, distribuídos em 39 turmas, sendo 26 de aprendizagem básica e 13 de nível técnico.
Os cursos de aprendizagem incluem áreas como: instrumentação, eletricista industrial, mecânico de manutenção, assistente de logística, assistente de gerenciamento de obras, eletricista predial, encanador hidráulico, construtor de edificações, auxiliar de caldeireiro, soldador, assistente administrativo, suporte técnico em tecnologia da informação.
Já os cursos técnicos são de: automação industrial, eletrotécnica, mecatrônica, mecânica, manutenção de máquinas industriais, instrumentação industrial, desenvolvimento de sistemas, petroquímica, logística, química e sistemas de energia renovável.
Serviço - Programa Petrobras Jovem Aprendiz
- Inscrições: 06 a 12 de outubro de 2025
- Onde se inscrever: https://jovemaprendizpetrobras.gruposeres.com.br
- Cidades: Manaus (AM), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Linhares (ES), Vitória (ES), Betim (MG), Juiz De Fora (MG), Recife (PE), Curitiba (PR), Natal (RN), Canoas (RS), Aracaju (SE), Cubatão (SP), Mauá (SP), Paulínia (SP), Santos (SP), São José dos Campos (SP), Duque de Caxias (RJ), Macaé (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Gonçalo (RJ), Brasília (DF), Três Lagoas (MS).
- Benefícios: Salário-mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, FGTS, possibilidade de adesão opcional ao plano de previdência complementar e ao Programa de Atividade Física.
