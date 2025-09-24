Presidente da Caixa confirma novo concurso público: 'Finalizando o edital'

A Caixa Econômica Federal está prestes a lançar um novo concurso público. A informação foi divulgada pelo próprio presidente da Caixa, Carlos Vieira.

O que aconteceu

"Estamos finalizando o edital", disse o executivo ontem em entrevista ao Correio Braziliense, durante a cerimônia de comemoração dos 59 anos do FGTS, realizada em Brasília.

Ainda segundo o presidente, o certame contemplará vagas para engenheiro e arquiteto. Outras funções ainda não reveladas também devem ser incluídas.