Presidente da Caixa confirma novo concurso público: 'Finalizando o edital'
A Caixa Econômica Federal está prestes a lançar um novo concurso público. A informação foi divulgada pelo próprio presidente da Caixa, Carlos Vieira.
O que aconteceu
"Estamos finalizando o edital", disse o executivo ontem em entrevista ao Correio Braziliense, durante a cerimônia de comemoração dos 59 anos do FGTS, realizada em Brasília.
Ainda segundo o presidente, o certame contemplará vagas para engenheiro e arquiteto. Outras funções ainda não reveladas também devem ser incluídas.
O último concurso realizado pela Caixa foi no ano passado. Ele ainda está vigente, já que o prazo de validade foi estendido até agosto de 2026.
Ao todo, o concurso de 2024 ofertou 4.050 vagas: 4.000 de nível médio para os cargos de Técnico Bancário Novo e Técnico Bancário em TI e 50 de nível superior para os cargos de Médico Médico do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho. As remunerações variavam entre R$ 3.762.00 a R$ 14.915,00, além de benefícios.
O concurso do ano passado registrou mais de 1,2 milhão de inscritos e seis mil aprovados. Desse total, aproximadamente dois mil foram convocados.
