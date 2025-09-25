MP-GO abre concurso para promotor com 37 vagas e salário de R$ 34 mil

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu um concurso para Promotor de Justiça substituto com salário inicial de R$ 34.083,41.

O que aconteceu

São 37 vagas disponíveis. Segundo o edital, quatro delas (10%) serão destinadas a pessoas com deficiência, enquanto outras sete (20%) será para negros e negras.

O período de inscrições vai de 29 de setembro a 13 de novembro. Elas são feitas através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).