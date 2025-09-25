MP-GO abre concurso para promotor com 37 vagas e salário de R$ 34 mil

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu um concurso para Promotor de Justiça substituto com salário inicial de R$ 34.083,41.
O que aconteceu
São 37 vagas disponíveis. Segundo o edital, quatro delas (10%) serão destinadas a pessoas com deficiência, enquanto outras sete (20%) será para negros e negras.
O período de inscrições vai de 29 de setembro a 13 de novembro. Elas são feitas através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
A taxa de inscrição é de R$ 340. Há isenção para quem tiver o Cadastro Único (CadÚnico) e a declaração de renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo. Também não pagam taxa: pessoa beneficiária de programa federal ou estadual de transferência de renda; doadores de sangue, de medula óssea, ou doadora de leite materno.
A prova está marcada para o dia 1º de fevereiro de 2026. O link de consulta individual do local e sala para realização do exame será divulgado dias antes, em 26 de janeiro.
Outras informações sobre o concurso, como o cronograma completo, podem ser acessadas na página oficial do MP-GO e no site da FGV destinada ao concurso.
