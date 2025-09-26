Cidade da Grande SP tem 1.270 vagas de trabalho abertas para vários cargos
A cidade de Suzano, na Grande São Paulo, está com 1.270 vagas abertas em diferentes funções e com exigências variadas de escolaridade e experiência.
O que aconteceu
O processo seletivo acontece através do Suzano Mais Emprego, plataforma de encaminhamento ao emprego da Prefeitura de Suzano. O programa atua de forma descentralizada, visando atingir diferentes públicos em todas as regiões e bairros do município.
Há oportunidades para funções como operador de telemarketing (200 vagas), técnico de cabeamento (30 vagas), armador de estrutura de concreto (12 vagas) e eletricista de baixa-tensão (32 vagas), entre inúmeras outras funções. O número de vagas está sujeito ao preenchimento dos cargos e pode variar.
Para se inscrever, basta acessar o site do Suzano Mais Emprego, escolher a vaga e cadastrar o currículo. Outra opção é comparecer a uma unidade do Centrus (Centro Unificado de Serviços).
- Centrus Centro
Avenida Paulo Portela, 210 - Centro
- Centrus Norte
Avenida Francisco Marengo, 2.301 - Jardim Dona Benta (área interna do supermercado Nagumo)
É possível filtrar as vagas por escolaridade, modalidade (presencial, home office ou híbrido) e jornada. Há também oportunidades para PcD (Pessoa com Deficiência) e que não exigem experiência.
