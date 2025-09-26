Cidade da Grande SP tem 1.270 vagas de trabalho abertas para vários cargos

A cidade de Suzano, na Grande São Paulo, está com 1.270 vagas abertas em diferentes funções e com exigências variadas de escolaridade e experiência.

O que aconteceu

O processo seletivo acontece através do Suzano Mais Emprego, plataforma de encaminhamento ao emprego da Prefeitura de Suzano. O programa atua de forma descentralizada, visando atingir diferentes públicos em todas as regiões e bairros do município.

Há oportunidades para funções como operador de telemarketing (200 vagas), técnico de cabeamento (30 vagas), armador de estrutura de concreto (12 vagas) e eletricista de baixa-tensão (32 vagas), entre inúmeras outras funções. O número de vagas está sujeito ao preenchimento dos cargos e pode variar.