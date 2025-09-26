Com salário de R$ 17 mil, Unilever retoma programa de trainee após 4 anos
O Grupo Unilever, responsável por marcas como Omo, Dove, Rexona e Hellmann's, anunciou a retomada do Programa de Trainee após quatro anos de pausa.
O que aconteceu
As inscrições para o processo seletivo começaram ontem e vão até 22 de outubro. Elas acontecem através do site oficial do programa, o Talento Sem Rótulos Unilever.
São 12 vagas no total, nas cidades de São Paulo (SP), Vinhedo (SP) e Indaiatuba (SP). Há oportunidades nas áreas de Marketing, Trade Marketing e Vendas, Supply Chain e Finanças, distribuídas entre as unidades de negócio da companhia —Alimentos, Beleza e Bem-Estar, Cuidados Pessoais e Cuidados Com a Casa).
O Programa de Trainee oferece salário no valor de R$ 17 mil e tem início previsto para fevereiro de 2026. A vaga ainda concede um pacote completo de benefícios que inclui vale-refeição, auxílio-transporte, convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale bem-estar, suporte na retificação de documentos de pessoas trans e incentivo para cursos e idiomas.
Para participar, é preciso ter disponibilidade para atuar nas cidades de São Paulo, Vinhedo e Indaiatuba em formato híbrido. Também é necessário ter formação superior concluída de dezembro de 2020 a dezembro de 2025, inglês avançado e disponibilidade para mudança.
Novo modelo de programa trainee
Ao contrário do modelo tradicional, voltado exclusivamente a recém-formados, a companhia agora aposta na aceleração de carreira executiva como diferencial. Dessa forma, o novo formato busca atrair talentos que já tenham iniciado sua trajetória profissional - com experiência de dois a cinco anos no mercado e que desejam dar um salto rumo a posições de liderança.
A proposta é que, em até três anos - tempo de duração da iniciativa, os participantes possam estar prontos para assumir cargos de liderança como gerente. Contudo, os talentos já podem ser promovidos a partir de 18 meses de participação no programa, com base nos resultados que apresentarem.
Nesta nova configuração, os trainees serão liderados e mentorados por diretores e vice-presidentes da companhia. "Entender os desafios de pessoas e do negócio foi essencial para desenhar uma estratégia focada na seleção e desenvolvimento da nova liderança, única e capaz de atuar em um mercado competitivo, diverso e em constante transformação", diz Paula Esteves, CEO da Cia de Talentos, consultoria responsável pelo recrutamento e seleção do programa.
Programa de Trainee Unilever 2026
- Inscrições: de 25 de setembro a 22 de outubro no site Talento Sem Rótulo Unilever
- Início do programa: fevereiro de 2026.
- Localidade das vagas: São Paulo, Vinhedo e Indaiatuba (SP).
- Áreas de atuação: Marketing, Trade Marketing e Vendas, Supply Chain e Finanças
- Pré-requisitos: disponibilidade para atuar nas cidades de São Paulo, Vinhedo e Indaiatuba em formato híbrido; ter formação superior concluída de dezembro de 2020 a dezembro de 2025, nível de inglês avançado e disponibilidade para mudança.
