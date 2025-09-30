Heineken abre mais de 30 vagas home office com salários de até R$ 22 mil
O Grupo Heineken anunciou a abertura de mais de 30 vagas para a equipe de Dados, Análises & Inovação da cervejaria, a segunda maior do Brasil.
O que aconteceu
Todas as vagas são para trabalho remoto. As novas oportunidades abrangem várias posições, desde analistas até cargos de gerência, para áreas de dados, engenharia, ciência de dados e Product Owner.
Os salários variam de R$ 7.000 a R$ 22 mil, de acordo com a função. As vagas ainda oferecem um pacote de benefícios robusto, que inclui:
- participação nos lucros
- vale-alimentação
- vale-refeição
- Wellhub
- auxílio home office
- assistência médica
- odontológica e psicológica
- desconto nos produtos do portfólio da companhia
- licença maternidade e paternidade alongadas
- acesso à Universidade Heineken
- seguro de vida
As inscrições para as vagas já estão abertas e vão até novembro. Para se candidatar, basta acessar o link da página de recrutamento e se cadastrar na posição desejada.
Quando pensamos em transformação digital, nosso objetivo vai além das ferramentas: queremos criar um ambiente de trabalho que seja ágil, eficiente e satisfatório para as pessoas. Quando as soluções digitais são pensadas de dentro para fora, elas se adaptam melhor ao dia a dia do time. Isso significa menos esforço em tarefas repetitivas, menos fricção entre sistemas e mais espaço para atividades que realmente agregam valor, reduzindo estresse e aumentando a satisfação no trabalho Fábio Criniti, Diretor da equipe de Dados, Análises & Inovação
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.