Heineken abre mais de 30 vagas home office com salários de até R$ 22 mil

O Grupo Heineken anunciou a abertura de mais de 30 vagas para a equipe de Dados, Análises & Inovação da cervejaria, a segunda maior do Brasil.

O que aconteceu

Todas as vagas são para trabalho remoto. As novas oportunidades abrangem várias posições, desde analistas até cargos de gerência, para áreas de dados, engenharia, ciência de dados e Product Owner.

Os salários variam de R$ 7.000 a R$ 22 mil, de acordo com a função. As vagas ainda oferecem um pacote de benefícios robusto, que inclui: