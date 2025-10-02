Mercedes-Benz abre 200 vagas para preenchimento urgente no ABC Paulista

A Mercedes-Benz está com 200 vagas temporárias e urgentes para a unidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O que aconteceu

As vagas são para atuar na parada de manutenção da empresa, e os contratos têm duração de 70 dias. As oportunidades estão sendo intermediados pela Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo.

As inscrições começaram ontem e vão até 6 de outubro, das 8h às 16h30, na Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 - Bairro da Matriz, Mauá). Para se inscrever, é necessário apresentar documento pessoal e carteira de trabalho (física ou digital).