Mercedes-Benz abre 200 vagas para preenchimento urgente no ABC Paulista
A Mercedes-Benz está com 200 vagas temporárias e urgentes para a unidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
O que aconteceu
As vagas são para atuar na parada de manutenção da empresa, e os contratos têm duração de 70 dias. As oportunidades estão sendo intermediados pela Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo.
As inscrições começaram ontem e vão até 6 de outubro, das 8h às 16h30, na Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 - Bairro da Matriz, Mauá). Para se inscrever, é necessário apresentar documento pessoal e carteira de trabalho (física ou digital).
As oportunidades são para as funções de:
- Mecânico Industrial
- Eletricista Industrial
- Encanador Industrial
- Soldador Industrial
- Pintor Industrial
- Meio Oficial de Manutenção Industrial
- Pedreiro e Carpinteiro
Os candidatos devem comprovar experiência na função e possuir cursos específicos relacionados à área de atuação. As vagas são limitadas e apenas os concorrentes que atenderem aos requisitos serão encaminhados.
Mercedes-Benz em São Bernardo
Inaugurada em 28 de setembro de 1956, a fábrica da Mercedes-Benz do Brasil em São Bernardo do Campo (SP) foi o ponto de partida da atuação da empresa no país. É a única a produzir, em um mesmo local, caminhões, chassis de ônibus, cabinas e agregados, como motores, câmbios e eixos.
