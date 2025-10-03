Assine UOL
Empregos e carreiras

Com 101 vagas e salários de até R$ 44 mil, Alerj abre concurso após 9 anos

Colaboração para o UOL
Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Imagem: Divulgação/Alerj

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) voltou a abrir um concurso público depois de nove anos e oferece 101 vagas para os cargos de especialista legislativo e procurador.

O que aconteceu

São 101 vagas no total, distribuídas da seguinte forma:

  1. 20 são para especialistas legislativos de nível médio
  2. 78 para especialistas de nível superior em diversas áreas
  3. três para procurador legislativo

As remunerações iniciais variam entre:

  1. R$ 10.369,60, para cargos de nível médio
  2. R$ 12.591,66, para funções de nível superior
  3. R$ 44.008,52, para procurador legislativo

As inscrições vão de 13 de outubro a 13 de novembro e serão feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do concurso. Os editais, para Procurador e Especialista Legislativo, foram publicados na edição do Diário Oficial desta sexta-feira.

As taxas de inscrição foram fixadas em R$ 85 para candidatos a cargos de nível médio, R$ 110 para cargos de nível superior, e R$ 285 para procurador legislativo. Entre os dias 13 e 15 de outubro, será possível solicitar isenção do pagamento, direito assegurado a inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e a cidadãos que tenham prestado serviço em mesas receptoras em eleições no Estado do Rio.

As vagas para nível superior são destinadas às áreas de:

  • Assistência Social
  • Enfermagem
  • Medicina
  • Controle Interno e Auditoria
  • Relações Públicas
  • Comunicação Social
  • Direito
  • Recursos Humanos
  • Orçamento e Administração
Também será formado um cadastro de reserva para possíveis convocações futuras, de acordo com a necessidade da Alerj durante o prazo de validade do certame.

As provas estão previstas para o dia 8 de fevereiro de 2026, nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes, com possibilidade de utilização de cidades próximas caso a demanda de candidatos exceda a capacidade dos locais designados. O edital prevê ainda reserva de 5% das vagas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros e indígenas, e 10% para candidatos de baixa renda, em consonância com a legislação vigente.

A seleção para os cargos de nível médio será realizada por meio de prova objetiva, enquanto os de nível superior exigirão também prova discursiva. No caso dos procuradores, o exame contará também com prova oral.

O último concurso público da Alerj foi realizado em 2016, com mais de 22 mil candidatos para os cargos de procurador e de especialista legislativo.

