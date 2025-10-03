Com 101 vagas e salários de até R$ 44 mil, Alerj abre concurso após 9 anos

Também será formado um cadastro de reserva para possíveis convocações futuras, de acordo com a necessidade da Alerj durante o prazo de validade do certame.

As provas estão previstas para o dia 8 de fevereiro de 2026, nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes, com possibilidade de utilização de cidades próximas caso a demanda de candidatos exceda a capacidade dos locais designados. O edital prevê ainda reserva de 5% das vagas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros e indígenas, e 10% para candidatos de baixa renda, em consonância com a legislação vigente.

A seleção para os cargos de nível médio será realizada por meio de prova objetiva, enquanto os de nível superior exigirão também prova discursiva. No caso dos procuradores, o exame contará também com prova oral.

O último concurso público da Alerj foi realizado em 2016, com mais de 22 mil candidatos para os cargos de procurador e de especialista legislativo.