Com 101 vagas e salários de até R$ 44 mil, Alerj abre concurso após 9 anos
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) voltou a abrir um concurso público depois de nove anos e oferece 101 vagas para os cargos de especialista legislativo e procurador.
O que aconteceu
São 101 vagas no total, distribuídas da seguinte forma:
- 20 são para especialistas legislativos de nível médio
- 78 para especialistas de nível superior em diversas áreas
- três para procurador legislativo
As remunerações iniciais variam entre:
- R$ 10.369,60, para cargos de nível médio
- R$ 12.591,66, para funções de nível superior
- R$ 44.008,52, para procurador legislativo
As inscrições vão de 13 de outubro a 13 de novembro e serão feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do concurso. Os editais, para Procurador e Especialista Legislativo, foram publicados na edição do Diário Oficial desta sexta-feira.
As taxas de inscrição foram fixadas em R$ 85 para candidatos a cargos de nível médio, R$ 110 para cargos de nível superior, e R$ 285 para procurador legislativo. Entre os dias 13 e 15 de outubro, será possível solicitar isenção do pagamento, direito assegurado a inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e a cidadãos que tenham prestado serviço em mesas receptoras em eleições no Estado do Rio.
As vagas para nível superior são destinadas às áreas de:
- Assistência Social
- Enfermagem
- Medicina
- Controle Interno e Auditoria
- Relações Públicas
- Comunicação Social
- Direito
- Recursos Humanos
- Orçamento e Administração
Também será formado um cadastro de reserva para possíveis convocações futuras, de acordo com a necessidade da Alerj durante o prazo de validade do certame.
As provas estão previstas para o dia 8 de fevereiro de 2026, nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes, com possibilidade de utilização de cidades próximas caso a demanda de candidatos exceda a capacidade dos locais designados. O edital prevê ainda reserva de 5% das vagas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros e indígenas, e 10% para candidatos de baixa renda, em consonância com a legislação vigente.
A seleção para os cargos de nível médio será realizada por meio de prova objetiva, enquanto os de nível superior exigirão também prova discursiva. No caso dos procuradores, o exame contará também com prova oral.
O último concurso público da Alerj foi realizado em 2016, com mais de 22 mil candidatos para os cargos de procurador e de especialista legislativo.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.