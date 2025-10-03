Casas Bahia abre mais de 800 vagas de emprego em mais de 100 cidades

O Grupo Casas Bahia abriu 833 vagas de emprego em diversas regiões do país, com posições que vão desde vagas operacionais a posições de gestão na área corporativa.

O que aconteceu

As oportunidades estão distribuídas em mais de 100 cidades. Do total de vagas, 133 são para os escritórios de São Paulo e São Caetano do Sul, 550 em lojas espalhadas pelo Brasil e 150 nos 25 centros de distribuição da companhia.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Casas Bahia. Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos e atender aos requisitos específicos de cada cargo.