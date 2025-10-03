Casas Bahia abre mais de 800 vagas de emprego em mais de 100 cidades

O Grupo Casas Bahia abriu 833 vagas de emprego em diversas regiões do país, com posições que vão desde vagas operacionais a posições de gestão na área corporativa.
As oportunidades estão distribuídas em mais de 100 cidades. Do total de vagas, 133 são para os escritórios de São Paulo e São Caetano do Sul, 550 em lojas espalhadas pelo Brasil e 150 nos 25 centros de distribuição da companhia.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da Casas Bahia. Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos e atender aos requisitos específicos de cada cargo.
Os salários não foram informados, mas são 'compatíveis com o mercado e variam de acordo com a função e a localidade'. São vários os benefícios oferecidos:
- assistência médica e odontológica
- vale-transporte
- cartão alimentação
- participação nos lucros e resultados (P.L.R.)
- parcerias com academias
- enxoval para bebês
- licenças maternidade e paternidade estendidas
- seguro de vida
- descontos em universidades, entretenimento, viagens
A companhia firmou parceria com a plataforma Oportunidades Especiais, dedicada à inclusão de Pessoas com Deficiência. Com isso, todas as posições estão disponíveis para PcD.
Nosso objetivo é construir um ambiente de trabalho cada vez mais diverso e representativo. Acreditamos que diferentes trajetórias e perspectivas fortalecem a nossa cultura e impulsionam o varejo a evoluir Andréia Nunes, Diretora Executiva de Gente & Gestão do Grupo Casas Bahia
