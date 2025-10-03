Rede de supermercados de SC faz mutirão de empregos com pagamento semanal
O Grupo Koch, maior rede supermercadista em Santa Catarina, realiza neste sábado um mutirão de empregos com mais de mil vagas para o setor de perecíveis, reposição e atendimento.
O que aconteceu
A contratação é por diárias, com carteira assinada na modalidade de contrato intermitente. "O formato permite que a empresa convoque colaboradores conforme a necessidade operacional, enquanto o profissional pode escolher quando aceitar a jornada, conciliando a atividade com outros compromissos", diz a empresa.
A vaga possui pagamento semanal. Há ainda garantia de todos os direitos trabalhistas e benefícios específicos, incluindo 13º salário, férias proporcionais e demais verbas legais.
O mutirão será das 9h às 13h. Ele acontece em todas as 89 unidades do Grupo Koch em 35 cidades de Santa Catarina, tanto da marca de atacarejo, Komprão Atacadista, como também do varejo SuperKoch.
Os interessados devem comparecer em qualquer uma das lojas com seu documento de identificação. É possível também antecipar o cadastro na página de carreira do Grupo, realizando o filtro por cargo e cidade.
Nosso propósito é proporcionar mais qualidade de vida para quem trabalha conosco, e isso inclui oportunidades que se encaixem na realidade e disponibilidade de cada um. Acreditamos que é uma proposta bastante atrativa para quem busca complementar a renda de forma planejada e sem compromisso fixo Alisson Santos, gerente de Recursos Humanos do Grupo Koch
SERVIÇO
- O quê: mutirão de empregos com contratação por diária (contrato intermitente)
- Quando: 04 de outubro, das 9h às 13h
- Onde: em todas as 89 lojas do Grupo Koch e do Komprão
