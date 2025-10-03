Rede de supermercados de SC faz mutirão de empregos com pagamento semanal

O Grupo Koch, maior rede supermercadista em Santa Catarina, realiza neste sábado um mutirão de empregos com mais de mil vagas para o setor de perecíveis, reposição e atendimento.

O que aconteceu

A contratação é por diárias, com carteira assinada na modalidade de contrato intermitente. "O formato permite que a empresa convoque colaboradores conforme a necessidade operacional, enquanto o profissional pode escolher quando aceitar a jornada, conciliando a atividade com outros compromissos", diz a empresa.

A vaga possui pagamento semanal. Há ainda garantia de todos os direitos trabalhistas e benefícios específicos, incluindo 13º salário, férias proporcionais e demais verbas legais.